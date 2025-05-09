Hindistan-Pakistan Sınırında Tansiyon Artıyor - Son Dakika
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Dünya

Hindistan-Pakistan Sınırında Tansiyon Artıyor

Hindistan ve Pakistan orduları arasında artan çatışmalar nükleer savaş tehdidini gündeme taşıdı.

09.05.2025 12:58
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(ANKARA) Hindistan Ordusu, Pakistan güçlerinin dün gece ve bu sabah Hindistan'ın batı sınır hattı boyunca insansız hava araçları (İHA) ve ağır mühimmatla "çok sayıda saldırı" düzenlediğini açıkladı. Pakistan Ordusu ise Hindistan medyası tarafından çatışmalara ilişkin çokça yanlış bilgi servis edildiğini belirtti. İki nükleer güç arasında tırmanan gerilim, nükleer silahların devreye girmesi endişesine yol açtı.

Hindistan Ordusu, Keşmir'deki fiili sınır hattında "çok sayıda ateşkes ihlali" yaşandığını ve Pakistan'ın hava sahasını ihlal eden İHA'larının etkili şekilde püskürtüldüğünü belirtti. Açıklamada, "tüm düşmanca girişimlerin güçle karşılık bulacağı" belirtildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan Ordusu'nun açıklamasını "asılsız ve yanıltıcı" olarak niteledi. Tarar, Pakistan'ın Hindistan Keşmir'i ya da Hindistan topraklarını hedef alan herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini savundu. İslamabad ayrıca, Hindistan'ın Pathankot, Srinagar ve Jaisalmer kentlerinin hedef alındığı iddialarını "temelsiz" ve "siyasi saikli" olarak reddetti.

Keşmir'in Uri bölgesinde bugün yoğun topçu atışları sürdü. Hindistan medyasıına göre bir kadın hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı; bölgedeki birçok ev hasar gördü. Hindistan'ın Pencap eyaletindeki sınır şehri Amritsar'da bu sabah iki saat boyunca sirenler çaldı ve halka sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Rajasthan eyaletinin Bikaner bölgesinde okullar kapatıldı.

Nükleer savaş tehditi

İki nükleer güç arasında tırmanan gerilim, nükleer silahların devreye girmesi endişesine yol açtı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından önceki gün yaptığı açıklamada, nükleer savaş tehdidinin "açık ve mevcut" olduğunu belirtti. Asif, Pakistan'ın saldırıya uğraması durumunda kendini savunacağını vurguladı.

İki ülke arasındaki son gerilim, Hindistan'ın önceki gün Pakistan'daki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarıyla başladı. Yeni Delhi yönetimi, saldırılan bölgelerin "terör kampları" olduğunu ve geçen ay Hindistan Keşmir'inde Hindu turistleri hedef alan saldırıya misilleme yapıldığını savundu.

Pakistan saldırıyla ilgisi olduğunu reddederken, saldırının gerçekleşmesinden bu yana sınır boyunca karşılıklı top atışları, İHA ve füze ihlalleri yaşanıyor.

ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaparken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance dün yaptığı açıklamada, "Bu krizin mümkün olan en kısa sürede sakinleşmesini istiyoruz. Ama bu ülkeleri biz kontrol edemeyiz" dedi.

Hindistan ve Pakistan, 1947 yılında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıktan sonra üç kez savaştı. Müslüman çoğunluklu Keşmir bölgesi, bu savaşların ikisinin ana nedeni olarak öne çıktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hindistan-Pakistan Sınırında Tansiyon Artıyor - Son Dakika

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