Hindistan ve Pakistan\'dan Ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, " Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" dedi.