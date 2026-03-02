Savaşa bugün dahil olan Hizbullah'tan askeri faaliyetlerini yasaklayan hükümete yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşa bugün dahil olan Hizbullah'tan askeri faaliyetlerini yasaklayan hükümete yanıt geldi

Savaşa bugün dahil olan Hizbullah\'tan askeri faaliyetlerini yasaklayan hükümete yanıt geldi
02.03.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırılarında öldüğü iddia edilen Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Milletvekili Muhammed Raid, hareketin ülkedeki askeri faaliyetlerini yasaklayan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve hükümeti eleştirdi. Raid, "Lübnanlılar saldırının yasaklanmasını beklerken, saldırıyı reddetmenin yasaklanmasına ilişkin bir kararla karşılaştı. Hükümet, sahip olduğunu ileri sürdüğü uluslararası dostlukları, düşmanı ülkemize karşı savaşı durdurmaya zorlamak için kullanamadı" dedi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa resmen katılan Hizbullah, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin "intikamı" ve Lübnan'ı savunma amacıyla İsrail'e yönelik dün gece saldırı başlattı. Bu saldırıya karşılık veren İsrail ise başkent Beyrut ve Dahiye bölgeleri başta olmak farklı kesimleri hedef aldı.

BAŞBAKAN ASKERİ FAALİYETLERİNİ YASAKLADI

İki taraf arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümetin Hizbullah'ın ülkedeki güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasakladığını, sadece siyasi çalışmalarına izin verileceğini açıkladı.

Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Raid'den 'hükümetin askeri faaliyet yasağına' tepki

HİZBULLAH'TAN REST GELDİ

Ancak Başbakan Selam'ın kararı Hizbulah cephesinde karşılık bulmadı. İsrail saldırılarında öldüğü iddia edilen Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Milletvekili Muhammed Raid, Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Hükümetin Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösteren Raid, şu ifadeleri kullandı: "Lübnanlılar saldırının yasaklanmasını beklerken, saldırıyı reddetmenin yasaklanmasına ilişkin bir kararla karşılaştı. Hükümet, sahip olduğunu ileri sürdüğü uluslararası dostlukları, düşmanı ülkemize karşı savaşı durdurmaya zorlamak için kullanamadı."

Hizbullah'ın Meclis Grup Başkanı Raid'den 'hükümetin askeri faaliyet yasağına' tepki

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Hizbullah, dün gece Lübnan topraklarından İsrail'e düzenlenen füze saldırısını üstlenmişti. İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Hükümet, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşa bugün dahil olan Hizbullah'tan askeri faaliyetlerini yasaklayan hükümete yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:21:55. #7.11#
SON DAKİKA: Savaşa bugün dahil olan Hizbullah'tan askeri faaliyetlerini yasaklayan hükümete yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.