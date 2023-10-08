Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri noktalara saldırıyı üstlendi - Son Dakika

Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri noktalara saldırıyı üstlendi

Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri noktalara saldırıyı üstlendi
Son Güncelleme: 08.10.2023 08:43

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri noktalara saldırıyı üstlendi - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sürüyor! İsrail'de cansız bedenler yan yana dizildi
09:57 Antalyaspor'un penaltısı verilmedi mi? Eski hakemlerin pozisyonla ilgili kararı çok net
09:17 Rıdvan Dilmen futbolcu olsa Icardi'ye kaç gol attıracağını söyledi: Arkasında oynamak büyük avantaj
09:05 Galibiyetle kapattık! A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris'e gidemiyor
08:07 Biden'dan İsrail ve Filistin dışındaki ülkelere üstü kapalı tehdit: Bu saldırılardan avantaj sağlamak için doğru zaman değil
08:04 İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı! Can kayıpları artıyor, açıklamaların rengi artık daha sert
02:07 Kassam Tugayları Sözcüsü: Önümüze çekirge gibi düşen askerlerden oluşan orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz?
01:09 Kendi de inanamadı! Rahman Buğra Çağıran'dan Zlatan Ibrahimovic golü
00:31 Birçok şehirde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
00:19 3 maç sonra gülen RAMS Başakşehir, galibiyet hasretini dindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 10:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri noktalara saldırıyı üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement