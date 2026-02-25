Hocalı Katliamı Anıldı - Son Dakika
25.02.2026 16:11
Hocalı'da 1992'deki soykırım, anma programıyla hatırlandı. 613 kişi yaşamını yitirmişti.

AZERBAYCAN'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de Ermenistan silahlı birlikleri tarafından yapılan katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Işıklı Cami İmamı Holman Özbeyi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katliamın dehşetini ve tanıkların ifadelerini içeren bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

'SİVİL HALKA KARŞI BÜYÜK BİR VAHŞET UYGULANMIŞTI'

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Hocalı'da yaşananların uluslararası hukuka göre bir soykırım olduğunu söyledi. Başkonsolos Aliyev, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı Birinci Karabağ Savaşı'nda neredeyse çoğumuz Karabağ'da bulunduk. Doğu Zengezur ve Karabağ bölgesi neredeyse tamamen yıkmışlar, Azerbaycan halkına karşı ağır uluslararası suçlar işlemişlerdir. 1992 yılının 26 Şubat'ında Hocalı işgal edilirken, masum ve sivil halka karşı büyük bir vahşet uygulanmıştır. Buna rağmen Hocalı halkı şehri terk etmemiştir. Sonunda 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, uzun süren topçu atışları ve bombardımandan sonra şehre girilmiştir. Ermenistan silahlı kuvvetleri, yarı askeri birlikler ve o dönemde Sovyet ordusuna bağlı 366'ncı Alay'ın desteğiyle şehre girilmiş, sivil halka karşı benzeri görülmemiş bir katliam gerçekleştirilmiştir. Bu katliam sonucunda 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere toplam 613 kişi hayatını kaybetmiştir ve bin 275 kişi rehin alınmıştır. Rehin alınanlardan 150'sinin ise bugün hala akıbeti bilinmemektedir" dedi.

'AMAÇLARI, KÜLTÜREL MİRASI SİLMEKTİ'

Aliyev, "Ermenistan'ın, Hocalı'yı işgal etmesindeki temel amaç, yalnızca orayı yıkmak değildi. Aynı zamanda orada yaşayan Azerbaycan halkına ait tarihi ve kültürel mirası silmek ve tahrif etmekti. 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde soykırım hukuksal bir kavram olarak tanımlanmış ve uluslararası bir suç olarak kabul edilmiştir. Hocalı'da yaşananlar ise ulusal, etnik, ırksal ya da dini bir grubun tamamının veya bir kısmının yok edilmesine yönelik eylemler olarak değerlendirilmiştir" diye konuştu.

'SOYKIRIMA UĞRADIK'

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de şunları söyledi: "26 Şubat 1992 yılında tüm dünyanın gözü önünde 613 can ki bunların içlerinde kadınlar, çocuklar, yaşlılar da bulunmakta, bir soykırıma uğradı. Evet, 'u bir soykırımdır' dedik. Bizim amacımız, burada bu soykırımı unutturmamak. Lise dönemlerinde, biz 90'lı yıllarda okuduğumuz zaman liselerde milli güvenlik dersi vardı. Milli güvenlik dersinde aslında önemli konular işleniyordu. O zaman bizim milli güvenlik dersimize Askerlik Şubesi Başkanı albay bir beyefendi giriyordu. Hocalı soykırımı olduktan sonra derste şunu söyledi; 'Evet, Hocalı soykırımı oldu. Azerbaycan haklıydı ama gücü yoktu. Uluslararası ilişkilerde haklı olmanız yetmiyor, güçlü olmanız gerekiyor.' Bu çok önemli bir kural. O zaman ne yazık ki Türkiye'de de Azerbaycan'da da yeterli bir güç olmadığı için biz orada haklı da olmuş olsak ne oldu? Soykırıma uğradık. Allahutaala Türk milletini gerçekten dünyaya adaleti temsil etsin, adaleti dünyada hakim kılsın diye yarattığına inanıyorum. Orta Asya'dan tutun da Selçuklu Dönemi'nde, Osmanlı'da üç kıtaya hüküm sürdüğümüz zaman, hiçbir zaman, Türkler hiçbir millete soykırımmış işte haksız yere bir dayatmada da bulunmadı, inançlarına veya hürriyetlerine bir kısıtlama getirmedi."

Kaynak: DHA

