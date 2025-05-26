Hokkaido\'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem

JAPONYA'da Hokkaido eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saat ile 17.47'de 5.3 büyüklüğünde merkez üssü Hokkaido eyaletindeki Urakawa kasabası olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, 50 kilometre derinlikteki depremin ardından bölgede tsunami riskinin oluşmadığını belirtti.