Hokkaido\'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

JAPONYA'da Hokkaido eyaletine bağlı Kushiro kıyılarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Hokkaido eyaletine bağlı Kushiro kıyılarında yerel saat ile 17.37'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. JMA, 20 kilometre derinlikteki depremin ardından kıyı şeridinde deniz seviyesinde değişiklikler görülebileceğini, ancak tsunami riski bulunmadığını bildirdi.
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