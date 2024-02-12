Hollanda Temyiz Mahkemesi, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını durdurdu - Son Dakika
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Hollanda Temyiz Mahkemesi, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını durdurdu

Hollanda Temyiz Mahkemesi, İsrail\'e F-35 parçalarının ihracatını durdurdu

Hollanda Temyiz Mahkemesi, insan hakları ihlali gerekçesiyle İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması kararını verdi. Karar, insan hakları örgütlerinin temyiz başvurusu sonucunda alındı. Hollanda'nın uluslararası düzenlemelere uymak zorunda olduğu belirtilerek, devletin 7 gün içinde ihracata son vermesi emredildi.

12.02.2024 17:30
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Hollanda Temyiz Mahkemesi, Hollanda hükümetinin İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarını ihracatını durdurmasına yönelik karar verdi.

Hollanda Temyiz Mahkemesi, 'insan hakları ihlali' yaptığı gerekçesiyle İsrail'e F-35 tipi savaş uçaklarının parçalarının ihraç edilmesinin durdurulması kararını verdi. Karar, Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum adlı insan hakları örgütlerinin daha önce aksi yönde verilen kararı temyize götürmesi sonrasında alındı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada karar şu ifadelerle duyuruldu:

"İsrail'in saldırıları, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Hollanda'nın taraf olduğu çeşitli uluslararası düzenlemeler uyarınca, Hollanda, insancıl savaş hukukunun ciddi bir şekilde ihlal edilme riskinin açık olduğu durumlarda askeri malların ihracatını yasaklamak zorundadır. Bu da Hollanda'dan İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının yapılamayacağı anlamına gelmektedir."

BAKAN MÜDAHALE ETMEME KARARI ALMIŞTI

Daha önce Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı, İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından savaş uçağı parçalarının ihracatına ilişkin herhangi bir müdahalede bulunmama kararı almıştı. Mahkeme, bu kararın hatalı olduğunu ifade ederek, "Bakan, uluslararası yükümlülüklere uymakta hatalı davranmıştır. Bu nedenle mahkeme, devletin 7 gün içerisinde F-35 parçalarının İsrail'e ihracatına son vermesini emretmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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