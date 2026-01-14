Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bradley Cooper, annesi Gloria Campano'nun tam bir Türk dizisi tutkunu olduğunu esprili bir dille anlattı. Cooper'ın anlattığına göre, evin içinde Türkçe kelimeler ve dramatik bakışmalar eksik olmuyor.

"CAN YAMAN DÜNYANIN EN İYİSİYMİŞ!"

"Annem beni öldürecek" diyen Cooper, annesinin özellikle bir diziye takıntılı derecede bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dizinin ismi Erkenci Kuş. Tam 360 bölüm (yurt dışı versiyonu) var ve annem bir bölümünü bile kaçırmadan hepsini izledi! Saatlerce izledi. Her bölümü 4-5 kere izledi. Covid zamanı bir takıldı sonra da vazgeçemedi. İşin komik yanı, başrol oyuncusu için 'dünyanın en iyi oyuncusu' diyor. Sanırım benim Oscar adaylıklarım annem için pek bir şey ifade etmiyor."

"O UZUN BAKIŞMALAR BİTMEK BİLMİYOR"

Ünlü oyuncu, Türk dizilerindeki o meşhur sahneleri de diline dolamaktan geri kalmadı. Cooper, annesiyle birlikte izlediği sahnelerdeki bir detaya çok şaşırdığını belirtti: "Bazen odaya giriyorum, iki karakter birbirine bakıyor. Mutfağa gidip kahve yapıyorum, geri geliyorum, hala bakışıyorlar! O kadar uzun ve derin bakıyorlar ki, bazen dizinin donduğunu sanıyorum ama hayır, bu sadece Türk tarzı bir dram."

Annesi ile birlikte kendisinin de diziyi izlediğini belirten Cooper dizinini başrol kadın oyuncusu Demet Özdemir'i çok beğendiğini de söyledi.

Erkenci Kuş, Gold Film imzalı, ilk bölümü 26 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin'in yazdığı, başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı, romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünü alan yapım Türkiye'de, yayınlanan 51. bölümü ile final yapmıştı.