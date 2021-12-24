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Hong Kong'da, Çin'deki Tiananmen Katliamı'nda ölenler anısına dikilen iki anıt daha kaldırıldı - Son Dakika
BBC

Hong Kong'da, Çin'deki Tiananmen Katliamı'nda ölenler anısına dikilen iki anıt daha kaldırıldı

24.12.2021 08:44
Hong Kong'da, Çin'deki Tiananmen Katliamı'nda ölenler anısına dikilen iki anıt daha kaldırıldı

Hong Kong'daki iki üniversite daha 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda gerçekleşen katliamı anan anıtları kaldırdı.

Hong Kong'daki iki üniversite daha 1989'da Çin'in başkenti Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda gerçekleşen katliamı anan anıtları kaldırdı.

Hong Kong Çin Üniversitesi (CUHK), 'Demokrasi Tanrıçası' heykelini kaldırdı, Lingnan Üniversitesi ise bir duvar kabartmasını kaldırdı.

Bir gün önce, Hong Kong Üniversitesi de katliamı anmak için üniversite kampüsüne dikilen ünlü.

Öldürülen demokrasi yanlısı protestocuların üst üste yığılan cesetlerini betimleyen anıt, Hong Kong'da Tiananmen'de yaşananlarla ilgili olarak görülebilen az sayıdaki eserden biriydi.

Heykellerin kaldırılması, Pekin'in Hong Kong'daki siyasi muhalefeti giderek daha fazla baskı altına aldığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle önem taşıyor.

Demokrasi Tanrıçası heykelinde, 1989 yılında Çinli öğrenciler tarafından Tiananmen Meydanı'nda dikilen orijinal heykel model alınmıştı.

1989'da Pekin'deki Tiananmen Meydanı, daha fazla siyasi özgürlük talep eden gösterilerin merkezi oldu. Binlerce insan haftalarca meydanda kamp kurdu, ancak Haziran ayında ordu içeri girdi ve birlikler ateş açtı.

Çin hükümeti, 200 sivilin ve birkaç düzine güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi. Diğer tahminler yüzlerce ila 10.000 arasında değişmektedir.

CUHK, heykelin kaldırıldığını doğrudan doğrulamadı, ancak "gayri resmi bir heykelin" kaldırıldığını kaydetti.

CUHK Cuma günü yaptığı açıklamada, "Üniversite, heykelin kampüste sergilenmesine hiçbir zaman izin vermedi ve hiçbir kuruluş bakımı ve yönetimi için sorumluluk üstlenmedi" dedi.

Rölyef heykelinin kaldırıldığı Lingnan Üniversitesi'nde okul, yakın zamanda "kampüste yasal ve güvenlik riskleri oluşturabilecek öğeleri inceleyip değerlendirdiğini" ve "bunları... üniversitenin iyiliği için kaldırdığını" kaydetti.

Hong Kong, anakara Çin'de oldukça hassas bir konu olmaya devam eden 4 Haziran 1989'da Tiananmen Meydanı'nda hayatını kaybedenlerin halka açık anılmasına izin veren birkaç yerden biriydi.

Fakat 2020'de Hong Kong yetkilileri, Covid kısıtlamaları gerekçesiyle 30 yıl içinde ilk kez anma törenini yasakladı. Aktivistler yetkilileri, demokrasi yanlısı talepleri susturmak için Pekin'den gelen baskıya boyun eğmekle suçladılar.

On binlerce insan yasağa karşı çıkarak o geceki nöbete katılmak için Hong Kong'daki Victoria Park'ın çevresine kurulan barikatları yıktı.

Ekim ayında, dokuz demokrasi yanlısı Hong Kong aktivisti, nöbete katıldıkları için 6 ila 10 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Bu ayın başlarında, medya patronu Jimmy Lai de aynı nöbete katıldığı için 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pekin, geçen yıl Hong Kong'da katı bir ulusal güvenlik yasası çıkardı. Aktivistler, yasanın sivil toplumu bastırmak, demokrasi yanlısı kampanya yürütenleri hapse atmak ve temel özgürlükleri kısıtlamak için kullanıldığını söylüyor.

Hong Kong'da, Çin'deki Tiananmen Katliamı'nda ölenler anısına dikilen iki anıt daha kaldırıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Üniversite, Hong Kong, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hong Kong'da, Çin'deki Tiananmen Katliamı'nda ölenler anısına dikilen iki anıt daha kaldırıldı - Son Dakika Dünya

BBC

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