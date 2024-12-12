HTŞ lideri Colani: Türkiye\'yi yetkili bir konumda görüyorum

Dünya

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Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşme yaptıklarını bildirdi.

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDE DELİL TOPLUYORUZ

HTŞ lideri Muhammed Colani, Suriye'deki sürece ilişkin bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını açıklayan Colani, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını kaydetti. Colani, Sednaya Hapishanesi'ni gelecekte müze haline getireceklerini de ifade etti.

"'TÜRKİYE YETKİLİ' BİR KONUMDA"

Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.