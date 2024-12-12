HTŞ lideri Colani: Türkiye'yi yetkili bir konumda görüyorum - Son Dakika
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HTŞ lideri Colani: Türkiye'yi yetkili bir konumda görüyorum

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Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu belirtti. Ayrıca, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını ve hapishaneyi gelecekte müze haline getireceklerini ifade etti.

12.12.2024 21:38
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Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşme yaptıklarını bildirdi.

HTŞ lideri Colani: Türkiye'yi yetkili bir konumda görüyorum

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDE DELİL TOPLUYORUZ

HTŞ lideri Muhammed Colani, Suriye'deki sürece ilişkin bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını açıklayan Colani, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını kaydetti. Colani, Sednaya Hapishanesi'ni gelecekte müze haline getireceklerini de ifade etti.

HTŞ lideri Colani: Türkiye'yi yetkili bir konumda görüyorum

"'TÜRKİYE YETKİLİ' BİR KONUMDA"

Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

HTŞ lideri Colani: Türkiye\'yi yetkili bir konumda görüyorum
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya HTŞ lideri Colani: Türkiye'yi yetkili bir konumda görüyorum - Son Dakika

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