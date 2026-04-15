Hürmüz Boğazı\'ndan 3 Türk gemisi çıkarıldı

15.04.2026 19:40
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisinden üçünü çıkardıklarını açıkladı.

15 Nisan'da Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, geriye kalan 12 gemiden sekizini çıkarmak için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını, diğer dört geminin ise çıkma talebi olmadığını söyledi.

Bakan Uraloğlu bu gemilerden ikisinin enerji, ikisinin de gemiden gemiye yük aktaran gemiler olduğunu ve zaten o bölgede çalıştıklarını, bu yüzden çıkma talebi olmadıklarını ekledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının ardından İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmış ve boğazdan geçişler fiilen durmuştu.

Küresel petrol ve doğalgaz taşımacılığının kapatılması, dünya genelinde petrol ve doğalgaz fiyatlarında artışa yol açtı.

İlerleyen haftalarda İran, geçiş ücreti ödeyen bazı gemilerin geçişine izin vereceğini açıklamış ve boğazdan az sayıda gemi geçmişti.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde de Hürmüz Boğazı'nın açılması en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Müzakerelerin ilk turunda uzlaşma çıkmayınca, ABD de Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giden veya bu limanlardan çıkan gemiler için bir abluka başlattığını duyurdu.

Hürmüz'de gemilere 22 şüpheli saldırı

Kpler'in gemi takip verilerine göre savaşın başlamasından bu yana Basra Körfezi çevresinde faaliyet gösteren gemilere yönelik 22 şüpheli saldırı gerçekleşti.

ABD ise boğazda mayın döşeme kapasitesine sahip 16 gemiyi "etkisiz hale getirdiğini" duyurmuştu.

Deniz trafiği takip uygulaması Marine Traffic'in verileri 7-10 Nisan arasında Boğaz'dan sadece 19 geminin geçtiğini gösteriyor.

Bunlardan sadece dördü petrol, gaz ya da kimyasal madde taşıyan gemilerdi. Geri kalanlar çeşitli türlerde dökme yük gemileri veya konteyner gemileri olarak listelendi.

Bazı gemilerse yerlerini bildirmeden geçiş yaptı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş öncesinde her gün Boğaz'dan ortalama 138 gemi geçiyordu.

Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrolün %86'sı Asya ülkelerine gidiyor.

Burada en büyük pay %31 ile Çin'de. Bunun ardından ise %14'lük ithalat ile Hindistan geliyor.

ABD ablukasının başlamasından bir gün sonra, İran limanlarını ziyaret eden iki gemi dahil en az dört İran bağlantılı geminin, toplamda ise yedi geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği tespit edildi.

