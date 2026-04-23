Hürmüz Boğazı\'nın Açılması Mümkün Değil

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, deniz ablukası ve ateşkes ihlalleri devam ederken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın durumuna, uygulanan deniz ablukasına ve ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tam kapsamlı bir ateşkesin, ancak deniz ablukasıyla ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği takdirde bir anlam ifade edeceğini belirten Kalibaf, İsrail'in bölgedeki eylemlerine de dikkati çekerek bu ülkenin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığının durması gerektiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması yönündeki uluslararası taleplere ve baskılara yanıt veren Kalibaf, ateşkesin açıkça ihlal edildiği bir ortamda boğazın açılmasının söz konusu olamayacağının altını çizdi. Kalibaf, "Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran milletinin haklarının kabul edilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.