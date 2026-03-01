Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında - Son Dakika
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında

Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında
01.03.2026 18:19
Orta Doğu'da artan askeri gerilim, yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel ticaretin can damarlarını da doğrudan etkiliyor. İran'ın son hamlelerinin ardından Hürmüz Boğazı çevresinde yükselen risk seviyesi, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerini acil güvenlik protokollerini devreye almaya zorladı. Enerji ve konteyner taşımacılığının kalbi sayılan hatta yaşanan gelişmeler, küresel lojistik zincirinde yeni bir kırılma ihtimalini gündeme taşıdı.

Orta Doğu'daki askeri olaylar küresel ticareti de etkiledi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve İran'ın, uyarıları dikkate almadan geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerini vurması taşımacılık şirketlerini alarma geçirdi.

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi olan MSC (Mediterranean Shipping Company), Basra Körfezi'ndeki tüm gemilerine acil kodla "güvenli sığınak aramaları" talimatı verdi. Şirket, bölgedeki güvenlik riskinin yönetilemez düzeye ulaştığını belirterek Orta Doğu çıkışlı ve varışlı yeni rezervasyonları askıya aldığını duyurdu.

Sektör kaynaklarına göre karar, İran'ın son füze ve İHA saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde artan askeri hareketlilik nedeniyle alındı. MSC filosunda bulunan gemilere, Körfez içinde kalmamaları ve mümkün olan en kısa sürede güvenli limanlara yönelmeleri yönünde bildirim gönderildiği ifade ediliyor.

FRANSIZ DEVİ DE ALARMDA

Fransa merkezli konteyner taşımacılığı devi CMA CGM de benzer şekilde bölgedeki operasyonlarını yeniden değerlendirme kararı aldı. Şirketin, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri nedeniyle bazı seferleri askıya aldığı ve gemilerini alternatif rotalara yönlendirdiği bildirildi. Şirket bölgede bulunan tüm gemilerine "güvenli sığınak bulunması" talimatı verdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Şu an halihazırda körfeze ulaşmış ya da bu bölgeye doğru ilerleyen tüm gemiler, derhal güvenli sularda konumlanmalı" çağrısı yapıldığı bildirildi. Ayrıca firma Süveyş Kanalı geçişlerini de şimdilik askıya aldığını açıkladı.

Paris merkezli şirketten yapılan değerlendirmede, "Mürettebat güvenliği önceliklidir" vurgusu yapılırken, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

ALMAN VE DANİMARKALI HATLAR ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Almanya merkezli Hapag-Lloyd ile Danimarkalı denizcilik devi Maersk'in de Hürmüz Boğazı geçişlerini geçici olarak durdurduğu ve bazı gemilerin U dönüşü yaparak Umman Denizi açıklarına çekildiği aktarıldı.

Denizcilik analistleri, Körfez'deki askeri riskin sigorta primlerini hızla yükselttiğini, savaş riski teminatlarının yeniden fiyatlandığını ve navlun maliyetlerinde artış beklendiğini belirtiyor.

KÜRESEL TİCARET İÇİN KRİTİK EŞİK

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği stratejik bir su yolu olarak biliniyor. Olası bir kapanma ya da uzun süreli risk ortamı, yalnızca enerji piyasalarını değil, Asya-Avrupa konteyner hattını da doğrudan etkileyebilir.

Uzmanlara göre, Körfez'de tansiyonun düşmemesi halinde deniz taşımacılığında gecikmeler nedeniyle konteyner sıkıntısı, ürün arzının durması ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmalar gündeme gelebilir.

