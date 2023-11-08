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Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü

08.11.2023 23:44  - Güncelleme: 23:49

Yemen'deki Husiler, Yemen karasularında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi bir İHA'yı düşürdü. ABD'den ismini açıklamayan bir askeri yetkilisi ise olayı doğruladı.

Yemen'deki Husiler, Yemen karasularında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü öne sürerek, İHA'nın ABD tarafından İsrail'i desteklemek için kullanıldığını belirtti.

"ABD İHA'SINI DÜŞÜRDÜK"

Husiler tarafından yapılan açıklamada, "Yemen karasularında ve ABD'nin İsrail varlığına verdiği askeri desteğin bir parçası olarak bir ABD İHA'sı düşürdük. Düşmanca hareketler, güçlerimizi İsrail'e karşı askeri operasyonlar yürütmeye devam etmekten vazgeçirmeyecektir." denildi.

ABD'Lİ ASKERİ YETKİLİ İDDİAYI DOĞRULADI

İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan üst düzey bir ABD askeri yetkili ise, ABD'ye ait İHA'nın Husiler tarafından düşürüldüğünü aktararak, ABD ordusunun İHA'nın uluslararası hava sahasında mı yoksa Yemen üzerinde mi olduğu da dahil olmak üzere olayı hala analiz ettiğini söyledi.

İSRAİL'E SALDIRILAR DÜZENLİYORLAR

Öte yandan Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından İsrail'i hedef alan en az 4 füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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