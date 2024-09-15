Husiler'den İsrail'e İlk Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husiler'den İsrail'e İlk Füze Saldırısı

Husiler\'den İsrail\'e İlk Füze Saldırısı

Husiler, ilk kez bir füze ile İsrail'in merkezine ulaştı; yaralanma olmadı, ancak sirenler çaldı.

15.09.2024 13:08
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Yemen'in önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler tarafından ateşlenen yüzeyden yüzeye bir füze ilk kez İsrail'in merkezine ulaştı. Füze insanların yaşamadığı bir bölgeyi vurdu ve yaralanma yaşanmadı.

Füze, Pazar sabahı yerel saatle 06.35'te yere inmeden hemen önce, Tel Aviv'de ve İsrail'in merkezinde hava saldırısı sirenleri çaldı. İnsanlar sığınaklara gitti.

Ordunun füze önleyicilerden geldiğini söylediği yüksek sesli patlamalar duyuldu.

İsrail ordusu "Kısa bir süre önce İsrail'in merkezinde çalan sirenlerin ardından, doğudan İsrail'in merkezine doğru ilerleyen ve açık bir alana düşen bir yüzeyden yüzeye füze tespit edildi. Yaralanma bildirilmedi" şeklinde açıklama yaptı.

Husi basın temsilcisi Nasruddin Amer, Pazar günü X üzerinden, "engellenen 20 füzenin ardından bir Yemen füzesinin İsrail'e ulaştığını ve bunun bir başlangıç olduğunu" söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Telegram'da yapılan bir açıklamada, Husi askeri sözcüsünün yakında "Siyonist varlığın derinliklerini hedef alan niteliksel bir operasyon" hakkında ayrıntı vereceği ifade edildi.

Pazar günkü bu saldırı, Husiler ilk kez bir füzeyle İsrail hava sahası derinlerine girdiği için önem taşıyor.

Ekim ayında İsrail Gazze topraklarına girdiğinden bu yana, Husiler İsrail'e birkaç kez füze gönderdi. Bunların çoğu düşürüldü. Biri ise Mart ayında İsrail'in Kızıldeniz limanı Eilat yakınlarındaki açık bir alana isabet etti.

Temmuz ayında bir Husi insansız hava aracı Tel Aviv'e ulaştı, bir kişiyi öldürdü ve dört kişiyi yaraladı. Yurt dışından Tel Aviv'i bir insansız hava aracıyla hedef alan bu ilk saldırının ardından, İsrail Yemen'in Hudeyde limanı yakınlarındaki Husi askeri hedeflerine büyük bir hava saldırısı düzenledi. Altı kişi öldürüldü ve 80 kişi yaralandı.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Dünya Husiler'den İsrail'e İlk Füze Saldırısı - Son Dakika

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