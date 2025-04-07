Yemen'deki İran destekl Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü bir açıklama yaptı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bir askeri noktayı hedef aldıklarını duyuran Seri, "Yafa tipi bir insansız hava aracıyla (İHA) işgal altındaki topraklarda askeri bir hedefe operasyon düzenlendiğini" ifade etti.
Ayrıca Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerin hedef alındığını beliren Seri, saldırının kanatlı füze ve İHA'larla gerçekleştirildiğini belirtti.
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.
Son Dakika › Dünya › Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı - Son Dakika
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