Husiler, Kızıldeniz\'de ABD\'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı

Yemen'deki İran destekl Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü bir açıklama yaptı.

TEL AVİV'DEKİ ASKERİ NOKTAYA İHA'LI SALDIRI

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bir askeri noktayı hedef aldıklarını duyuran Seri, "Yafa tipi bir insansız hava aracıyla (İHA) işgal altındaki topraklarda askeri bir hedefe operasyon düzenlendiğini" ifade etti.

KIZILDENİZ'DE ABD'YE AİT 2 SAVAŞ GEMİSİ HEDEF ALINDI

Ayrıca Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerin hedef alındığını beliren Seri, saldırının kanatlı füze ve İHA'larla gerçekleştirildiğini belirtti.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.