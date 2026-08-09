Husiler, Suudi Rafinerisine Saldırdı
Yemen'deki Husiler, Suudi Aramco'nun Cizan rafinerisini İHA ile hedef aldıklarını açıkladı.
YEMEN'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinin Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldıklarını bildirdi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Kaynak: DHA
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