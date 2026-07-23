Huzistan\'da ABD Füze Saldırısı: 2 Ölü

İRAN'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından düzenlendiği belirtilen füze saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

İran basını, Huzistan Valiliği'nin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, İran ile Irak arasındaki Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminalinin ABD füzelerinin hedefi olduğu bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, terminalde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve sınır kapısının geçişlere açık olduğu da ifade edikti.