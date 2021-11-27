Huzurevinde çırılçıplak soyunarak yaşlılara kucak dansı yaptı! Sonu cezaevi oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde meydan gelen olay büyük tepki çekti. 35 yaşındaki Heather Cruz isimli kadın, bir çılgınlık yapmak için huzurevinin açık olan kapısından girdi ve tamamen soyundu. Kadın ardından huzurevi sakinlerine kucak dansı yapmaya başladı.

POLİS ÇAĞRILDI

Genç kadının soyunduğunu gören huzurevi yöneticileri ve güvenlik görevlileri, durumu hemen polise haber verdi. Bu sırada kadın, kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlilerinin tüm çabasına rağmen dans etmeyi sürdürdü.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, huzurevi yöneticilerinin şikayeti üzerine Heather Cruz isimli kadını karakola götürdü. Yöneticilerin şikayetinden vazgeçmemesi üzerine tutuklanan kadın, mahkemesi görülene kadar cezaevine gönderildi.

POLİSLERE DE SALDIRDI

Diğer yandan genç kadının, karakola giderken polis ekipleri ve huzurevi güvenliklerine de saldırdığı ifade edildi. Heather Cruz hakkındaki suçlamalar arasında "Polise mukavemet" ve "darp" da var.