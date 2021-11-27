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Huzurevinde çırılçıplak soyunarak yaşlılara kucak dansı yaptı! Sonu cezaevi oldu! - Son Dakika

Huzurevinde çırılçıplak soyunarak yaşlılara kucak dansı yaptı! Sonu cezaevi oldu!

27.11.2021 12:27
Huzurevinde çırılçıplak soyunarak yaşlılara kucak dansı yaptı! Sonu cezaevi oldu!

ABD'nin Florida eyaletinde kaçak olarak girdiği huzurevinde soyunan ve huzurevi sakinlerine kucak dansı yapan Heather Cruz isimli kadın, huzurevi yöneticilerinin şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde meydan gelen olay büyük tepki çekti. 35 yaşındaki Heather Cruz isimli kadın, bir çılgınlık yapmak için huzurevinin açık olan kapısından girdi ve tamamen soyundu. Kadın ardından huzurevi sakinlerine kucak dansı yapmaya başladı.

POLİS ÇAĞRILDI

Genç kadının soyunduğunu gören huzurevi yöneticileri ve güvenlik görevlileri, durumu hemen polise haber verdi. Bu sırada kadın, kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlilerinin tüm çabasına rağmen dans etmeyi sürdürdü.

Huzurevinde çırılçıplak soyunup yaşlılara kucak dansı yapan kadına büyük tepki yağıyor

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, huzurevi yöneticilerinin şikayeti üzerine Heather Cruz isimli kadını karakola götürdü. Yöneticilerin şikayetinden vazgeçmemesi üzerine tutuklanan kadın, mahkemesi görülene kadar cezaevine gönderildi.

POLİSLERE DE SALDIRDI

Diğer yandan genç kadının, karakola giderken polis ekipleri ve huzurevi güvenliklerine de saldırdığı ifade edildi. Heather Cruz hakkındaki suçlamalar arasında "Polise mukavemet" ve "darp" da var.

Huzurevinde çırılçıplak soyunarak yaşlılara kucak dansı yaptı! Sonu cezaevi oldu!

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Huzurevinde çırılçıplak soyunarak yaşlılara kucak dansı yaptı! Sonu cezaevi oldu! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Huzurevinde çırılçıplak soyunarak yaşlılara kucak dansı yaptı! Sonu cezaevi oldu! - Son Dakika
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