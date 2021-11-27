Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde meydan gelen olay büyük tepki çekti. 35 yaşındaki Heather Cruz isimli kadın, bir çılgınlık yapmak için huzurevinin açık olan kapısından girdi ve tamamen soyundu. Kadın ardından huzurevi sakinlerine kucak dansı yapmaya başladı.
Genç kadının soyunduğunu gören huzurevi yöneticileri ve güvenlik görevlileri, durumu hemen polise haber verdi. Bu sırada kadın, kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlilerinin tüm çabasına rağmen dans etmeyi sürdürdü.
Olay yerine gelen polis ekipleri, huzurevi yöneticilerinin şikayeti üzerine Heather Cruz isimli kadını karakola götürdü. Yöneticilerin şikayetinden vazgeçmemesi üzerine tutuklanan kadın, mahkemesi görülene kadar cezaevine gönderildi.
Diğer yandan genç kadının, karakola giderken polis ekipleri ve huzurevi güvenliklerine de saldırdığı ifade edildi. Heather Cruz hakkındaki suçlamalar arasında "Polise mukavemet" ve "darp" da var.
Son Dakika › Dünya › Huzurevinde çırılçıplak soyunarak yaşlılara kucak dansı yaptı! Sonu cezaevi oldu! - Son Dakika Dünya