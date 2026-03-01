IAEA, ABD ve İsrail\'in İran\'a Saldırılarını Değerlendirecek

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun, yarın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin toplanacağı bildirildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (IAEA) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına dair IAEA Yönetim Kurulu'ndan toplantı talep ettiği kaydedildi. Açıklamada, IAEA Yönetim Kurulu'nun, yarın olağan oturumdan önce konuya ilişkin toplantı düzenleyeceği ifade edildi.