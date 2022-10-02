IAEA Başkanı Grossi'den 'Murashov' açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali (ZNPP) Genel Müdürü Ihor Murashov'un Rus güçleri tarafından gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Murashov'un bir an önce ailesine ve tesisteki işine dönebilmesini temenni ettiğini belirterek, "Görevden bu şekilde alıkonulması, tesisin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik karar alma mekanizmasında ani ve ciddi bir etkiye sahiptir" dedi.

IAEA Başkanı Grossi, ZNPP Genel Müdürü Murashov'un Rus güçleri tarafından gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. IAEA tarafından yazılı yayımlanan açıklamada, Başkan Grossi'nin, Murashov'un gözaltına alındığına dair bilgi alınmasının ardından IAEA'nın ilgili makamlarla temasa geçtiğini ve Murashov'un geçici olarak gözaltında olduğu konusunda bilgilendirildiğini söylediğine yer verildi. Grossi, Murashov'un Rus güçleri tarafından gözaltına alınmasının 7 vazgeçilmez nükleer güvenlik prensibinin en az ikisi üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu yineledi.

Grossi, sahadaki herhangi bir nükleer acil duruma müdahaleyi yönetmek de dahil olmak üzere tesisin nükleer güvenlik ve emniyetini ve tüm operasyonel prosedürlerinin uygulanmasını sağlamanın ZNPP genel müdürünün görevleri arasında bulunduğunu belirterek, "Tesis personelinin herhangi bir üyesinin bu şekilde gözaltına alınması, kendi içinde ciddi bir endişe kaynağı oluşturacak, aynı zamanda personelin geri kalanı üzerindeki psikolojik etkisi ve baskısı için de ciddi bir endişe kaynağı olacaktır ki bu da nükleer güvenlik ve emniyet açısından zararlı bir durumdur. (Murashov'un) Görevden bu şekilde alıkonulması, tesisin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik karar alma mekanizmasında ani ve ciddi bir etkiye sahiptir" dedi. Grossi, Murashov'un bir an önce ailesine ve tesisteki işinin başına dönebilmesini temenni ettiğini söyledi.

GROSSİ KİEV VE MOSKOVA'YA GİDECEK

Öte yandan ZNPP'de bulunan IAEA uzmanlarının, tesisin çevresinde tekrar birkaç patlamanın duyulduğunu bildirdiği, bu hafta içinde bildirilen diğer patlamalarda olduğu gibi bu patlamaların da mayınlardan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi. Patlamaların, tesisin güvenlik sistemleri üzerinde doğrudan bir etkiye yol açmadığı ifade edilirken, Grossi'nin tesisin yakınında bu tür mayın patlamalarının tekrar tekrar meydana gelmesinden derin endişe duyduğuna yer verildi. Açıklamada ayrıca Grossi'nin, ZNPP ve çevresinde güvenli bölge oluşturmaya yönelik çabalarının sürdüğü ve bu kapsamda gelecek hafta Kiev ve Moskova'ya gitmesinin planlandığı belirtildi.

MURASHOV'UN GÖZALTINA ALINDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Dün, Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji şirketi Energoatom Başkanı Petro Kotin yaptığı açıklamada, ZNPP Genel Müdürü Murashov'un Rus güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Energoatom tarafından yayımlanan açıklamada, cuma günü yerel saatle 16: 00 civarında Murashov'un tesisten Energodar kasabasına giderken Rus devriyesi tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Nükleer Santral Genel Müdürü'nün aracı durduruldu, arabadan çıkarıldı ve gözleri bağlı olarak bilinmeyen bir yöne götürüldü. An itibariyle akıbeti hakkında bir bilgi yok" denildi.

Kotin, Murashov'un Ruslar tarafından gözaltına alınmasının, Ukrayna ve Avrupa'nın en büyük nükleer santrali ZNPP'nin operasyon güvenliğini tehlikeye attığını ifade ederek, "ZNPP'yi kontrol eden Rus ordusunun, aynı zamanda santralde yasadışı olarak bulunan Rosatom personelinin, ZNPP yönetimine ve personeline yönelik nükleer terör eylemlerini derhal durdurmalarını, santralin genel müdürünün derhal serbest bırakılmasını ve tesisteki sorumluluklarına dönmesine izin verilmesini talep ediyorum" dedi.