IAEA, Çernobil Radyasyon Seviyelerinin Normal Olduğunu Açıkladı

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ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyasyonun normal seviyede olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırıda büyük zarar meydana geldiğini ifade etti. IAEA saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Yangın güvenlik personeli ve araçları dakikalar içinde müdahale etmiştir. İçerideki ve dışarıdaki radyasyon seviyeleri normal ve sabittir. Herhangi bir can kaybı bildirilmemiştir. Durumu takip ediyoruz" dedi.