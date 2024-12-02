İHH\'dan Halep\'e 36 Bin Ekmek ve Yeni Yardım Projeleri

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep şehir merkezindeki sivil halka 36 bin adet ekmek dağıttığını duyurdu. Vakıf, Halep halkına hizmet vermesi için fırın ve aşevi kurulacağını da açıkladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep şehir merkezinde yaşayan sivillere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, şehirde yapılan ihtiyaç tespit çalışmalarının ardından Halep halkına ilk etapta 36 bin adet ekmek dağıtımında bulundu. Çalışmalar kapsamında, Batı Halep ve İdlib kırsalından Türkiye sınırına göç eden sivillere de insani yardım ulaştırıldı. Yardım çalışmaları ile 120 adet gıda kolisi, 300 adet acil yardım paketi dağıtıldı; 70 aile için de çadır kurulumu yapıldı.

İHH; Halep, İdlib ve Tel Rıfat da farklı alanlarda insani yardım çalışmalarında bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, 'İyilik Soğuk Geçirmez' sloganıyla savaş ve kriz bölgelerine yönelik kış yardımlarına da başlayan İHH, yardım kampanyası çerçevesinde Suriye'de binlerce aileye destek ulaştırmayı hedefliyor.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Işık, bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Halep şehir merkezinde ilk etapta 36 bin adet ekmek dağıttık. Bu sayıyı kısa süre içerisinde 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca sıcak yemek dağıtımlarına da başladık" dedi.

'HALEP HALKI İÇİN AŞEVİ VE FIRIN KURACAĞIZ'

Işık, "Halep halkına hizmet vermek üzere bir aşevi ve fırın kurmayı planlıyoruz. Bu tesislerle birlikte Halep'e yönelik yardım kapasitemiz daha da artacak. Çalışmalarımız, şehir merkeziyle sınırlı kalmayacak, kırsal kesimlerdeki ailelere de destek vereceğiz" diye konuştu.

Işık, Halep'e yönelik olarak gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinin de kısa süre içerisinde dağıtılmasının hedeflendiğini belirterek şunları kaydetti:

"2011 yılından bu yana Suriye içerisinde insani yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Halep'te yürüttüğümüz bu acil yardım çalışmalarını da mevcut koşullarda çok önemsiyoruz. Tüm bağışçılarımızı Halep halkına destek vermeye davet ediyoruz."