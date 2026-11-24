(ANKARA) - Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) tüm sınır kapılarının kontrolünün federal makamlara devredilmesi talimatını verdi. Petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda IKBY'den, federal Petrol Bakanlığı dışında herhangi bir kanal üzerinden ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına onay vermemesi de istendi.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Sınır Kapıları İdaresi'ne IKBY'deki tüm sınır kapılarının kontrolünü devralması talimatını verdi. Irak Başbakanlık Sözcüsü Sabah en-Numan, alınan kararların Kuzey Petrol Şirketi'ndeki petrol kaçakçılığına ilişkin soruşturma komitesinin raporunun incelenmesinin ardından alındığını söyledi.

Numan, alınan kararlar kapsamında Sınır Kapıları İdaresi'nin IKBY'deki tüm sınır kapılarının kontrolünü devralacağını açıkladı. Numan ayrıca Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerinde bulunan, federal Petrol Bakanlığı'na bağlı ancak güvenliği IKBY tarafından sağlanan tüm petrol sahalarının yönetiminin Bakanlık tarafından üstlenileceğini belirtti. Alınan kararlar kapsamında IKBY'ye, "yetki çakışmasının önlenmesi amacıyla federal Petrol Bakanlığı dışında ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına onay vermemesi" talimatı da verildi.

BARZANİ'DEN TEPKİ

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'ın bölgedeki sınır kapılarının kontrolünü devralmasına ve tartışmalı dört vilayette güvenliği IKBY tarafından sağlanan petrol sahalarının yönetimini üstlenmesine ilişkin kararları reddetti. Barzani, söz konusu kararların federal hükümet yetkililerinin son görüşmelerde kendisine söyledikleriyle çeliştiğini belirtti.

Zeydi, petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Sınır Kapıları İdaresi Başkanı ile IKBY'ye komşu, petrol zengini Kerkük vilayetindeki bazı güvenlik yetkililerini de görevden aldı. Irak Petrol Bakanlığına bağlı Kuzey Petrol Şirketi Genel Müdürü ise görevden uzaklaştırıldı.