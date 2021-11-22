İki yıl boyunca istismar ettiği kız hamile kalınca bebeği öldürmeye çalıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir olay meydana geldi. Kuzey Karolina eyaletinde yaşanan olayda 26 yaşındaki Eduardo G. Rubio adlı şahıs, 13 yaşındaki bir kız çocuğu alıkoyduktan sonra günlerce tecavüz etti ve kız, bu tecavüz nedeniyle hamile kaldı.

BEBEĞİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Eduardo G. Rubio, günlerce alıkoyduğu kızın hamile kaldığı öğrendikten sonra dehşet saçtı. Önce kızı boğmaya çalışan şahıs, başarılı olamayınca arabayla kızın karnının üzerinden geçmeye çalıştı.

POLİSİN OPERASYONUYLA YAKALANDI

13 yaşındaki kızı arayan polis ekipleri, bir eve gerçekleştirdikleri baskın sonucunda Eduardo G. Rubio adlı şahıs gözaltına alarak cezaevine gönderdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olarak kız çocuğu da hemen hastaneye kaldırıldı. Küçük kız, hastanede verdiği ifadede başına gelen her şeyi anlattı.

2 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ

Küçük kız, ayrıca 2 yıl süreyle de Eduardo G. Rubio isimli şahsın cinsel saldırısına maruz kaldığını dile getirdi. Doktorlar da yaptıkları muayene sonucunda çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.