İklim Değişikliği Kakao Üretimini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Dünya

İklim Değişikliği Kakao Üretimini Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği Kakao Üretimini Tehdit Ediyor

Batı Afrika'da aşırı sıcakların kakao hasatlarını olumsuz etkilemesi, bölgedeki çiftçileri iklim değişikliği karşısında savunmasız bırakıyor. 2023'te rekor sıcaklıkların yaşandığı bölgelerde, ideal sıcaklık seviyesinin üzerinde gün sayısı arttı.

14.02.2025 13:32  Güncelleme: 13:33
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BATI Afrika'da geçen yıl haftalarca süren aşırı sıcakların, küresel çikolata üretiminin temelini oluşturan kakao hasatlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Bağımsız araştırma grubu Climate Central'ın raporuna göre, petrol, kömür ve metan gazı kullanımına bağlı olarak artan sıcaklıklar, özellikle Fildişi Sahili, Gana, Kamerun ve Nijerya'da daha sık görülüyor. Raporda, Fildişi Sahili ve Gana'nın en büyük üreticiler olduğu kaydedilirken, araştırmacılar sıcaklık verilerini ve iklim modellerini inceleyerek küresel ısınmanın etkilerini değerlendirdi.

Araştırma kapsamında, kakao üretimi için ideal sıcaklık seviyesinin 32 derece olduğu aktarılarak, son on yılda bu seviyenin üzerinde geçen sıcak gün sayısının üç hafta arttığı belirlendi. Küresel sıcaklık ortalamalarının rekor seviyelere ulaştığı 2023 yılında, incelenen bölgelerin üçte ikisinde en az 42 gün boyunca sıcaklık 32 derecenin üzerine çıktı.

İngiliz yardım kuruluşu Christian Aid'in yayımladığı başka bir araştırma ise Batı Afrika'daki kakao çiftçilerinin iklim değişikliği kaynaklı hava koşullarına karşı savunmasız olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, 2023'te aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören kakao üretiminin, 2024'te ise kuraklıktan olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Christian Aid'den Osai Ojigho, kakao üretiminin dünyanın en yoksul bölgelerinden bazılarında geçim kaynağı olduğunun altını çizerek, "İnsan kaynaklı iklim değişikliği bu geçim kaynağını ciddi bir tehdit altına sokuyor" dedi.

Kaynak: DHA

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