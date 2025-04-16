"İklim kırbacı" geliyor! Bu yaz çok sıcak olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

"İklim kırbacı" geliyor! Bu yaz çok sıcak olacak

"İklim kırbacı" geliyor! Bu yaz çok sıcak olacak

Yurt genelinde mart ayı boyunca 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekorları kırıldı. "İklim kırbacı" olarak tanımlanan sert hava değişimleri yaz mevsimini de etkileyecek. Olağanüstü yüksek hava sıcaklıklarıyla geçen 2024 yılının ardından bu yaz mevsiminin daha sıcak olacağı öngörülüyor. Prof. Dr. Şermin Tağıl, konuya ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

16.04.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de her geçen gün daha belirgin hale geldiğini, bu nedenle yaz mevsiminin kuraklık ve aşırı sıcaklarla geçeceğinin artık güçlü bir olasılık olarak karşılarına çıktığını söyledi.

OCAK AYI SON 55 YILIN EN SICAK 3. AYI OLDU

Avrupa Birliğine bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, küresel ortalama hava sıcaklığı ocak ayında 13,23 derece olarak ölçüldü. Bu veri, 1991-2020 dönemi ortalamasının 0,79 derece üzerinde en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 2,9 olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, bu yılın ocak ayında 5,5 derece ile mevsim normallerinin 2,6 derece üzerine çıktı. Ocak 2025, son 55 yılın en sıcak üçüncü ocak ayı oldu. Türkiye'de 15-16 Mart tarihlerindeki sıcak hava dalgasında ülke genelinde yaz mevsimini andıran günler yaşandı.

MARTTA 13 İLDE SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Mart ayı boyunca Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekorları kırıldı. İzmir'de ise 15 Mart'ta 31,1 dereceye ulaşan sıcaklık, 1938'den bu yana mart ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

ZİRAİ DONDAN PEK ÇOK TARIM ÜRÜNÜ ETKİLENDİ

Türkiye normalde sıcak geçen nisan ayında ise adeta kışı yaşadı. Birçok kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı birçok ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi. Olağanüstü yüksek hava sıcaklıklarıyla geçen 2024 yılının ardından bu yaz mevsiminin daha sıcak olacağı öngörülüyor.

YAZ KURAKLIK VE AŞIRI SICAKLARLA GEÇEBİLİR

Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirterek, 2025 yazının kuraklık ve aşırı sıcaklıklarla geçmesinin güçlü bir olasılık haline geldiğini söyledi.

"İKLİM KIRBACI DOĞAYI SARSIYOR"

Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini ortalamanın çok daha üzerinde yaşadığına işaret eden Tağıl, "Ani sert hava değişimlerini 'iklim kırbacı' olarak tanımlıyoruz. Bir yanda yakıcı kuraklık, hemen ardından yıkıcı seller. Küresel ısınma iklimde sert geçişleri daha da keskinleştiriyor. Her ani değişim doğayı sarsıyor, insan yaşamını hazırlıksız yakalıyor." diye konuştu.

Meteorolojik verilere göre, 2024'ün son aylarında başlayan yağış eksikliğinin 2025'in ilk çeyreğinde de etkisini sürdürdüğünü hatırlatan Tağıl, Türkiye'de bir yıldan uzun bir süredir sürekli olarak düşük yağış görüldüğüne dikkati çekti.

"TEHLİKENİN BOYUTU BU YILA ÖZGÜ DEĞİL"

Kuru ve sıcak geçen kışın ilkbaharla birleşerek ciddi kuraklığa neden olduğunu dile getiren Tağıl, şunları kaydetti: "Yaz aylarında sıcaklıkların daha da artmasını bekliyoruz. İç Anadolu, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde şiddetli, kalıcı ve kritik kuraklık koşulları sürerken, Türkiye'nin orta ve güneydoğusunda kuraklık alarm seviyesinde ancak tehlikenin boyutu yalnızca bu yıla özgü değil. 2023'ten beri süregelen ve üst üste gelen kurak yıllar, toprağın ve su kaynaklarının kendini yenileme kapasitesini zayıflattı. Bu birikimli etki, 2025 yazında çok daha ağır hissedilecek. Kuraklık, artık geçmişteki bir kriz değil, bugünle ve gelecekle doğrudan bağlantılı bir gerçek haline gelmiş durumda."

Prof. Dr. Şermin Tağıl, şiddetlenen kuraklığın tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açabileceğini, yaz aylarında bazı bölgelerde içme suyu temininde ciddi sorunların yaşanabileceğini söyledi.

"NİSAN-HAZİRAN AYLARINDA SICAK VE YAĞIŞSIZ BİR DÖNEM YAŞANABİLİR"

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin orta ve uzun vadeli hava tahminlerine göre yazın sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini vurgulayan Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu: "İklim tahmin modelleri, 2025 yazının Türkiye için son yılların en sıcak ve en kurak dönemlerinden biri olabileceğini öngörüyor. Özellikle nisan-haziran aylarında yüksek atmosferik basınç sistemlerinin etkisiyle sıcak ve yağışsız bir dönemin yaşanması önemli bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin yaz aylarında sıcak hava taşıyan yüksek basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Bu yüksek basınç, yazın ikinci yarısında daha kalıcı hale gelecek ve güneyden gelen sıcak hava taşınımını artırarak yağış miktarını önemli ölçüde azaltacak. Kuraklık koşulları, Karadeniz Bölgesi dahil olmak üzere ülke genelinde daha da ağırlaşacak. Modeller, deniz yüzeyi sıcaklıklarının geçtiğimiz yıla göre 1,5 ila 1,8 derece artacağını da gösteriyor. Bu artış, atmosferdeki nemin azalmasına ve yağışların daha da düşmesine yol açacak."

Temiz suya erişimi güvence altına alacak sistemlerin kurulmasının, tarımda su verimliliğini artıracak teknolojilerin yaygınlaştırılmasının ve iklim risklerine uygun kent politikalarının hayata geçirilmesinin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tağıl, bu anlamda herkesin sorumluluk alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Hava Durumu, Teknoloji, Gündem, Güncel, Eğitim, Yaşam, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'İklim kırbacı' geliyor! Bu yaz çok sıcak olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yobaz deşen:
    yalan dolan iklim sıcaklığı diye birşey yoktur 0 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşiyle tartışıp evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı Eşiyle tartışıp evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı
TBMM’de Zirai Don Komisyonu Kuruldu: Tarım Arazi Zararları Araştırılacak TBMM'de Zirai Don Komisyonu Kuruldu: Tarım Arazi Zararları Araştırılacak
Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım
Takımda kalması mucize olur Beşiktaşlıların uykularını kaçıracak Rafa Silva iddiası Takımda kalması mucize olur! Beşiktaşlıların uykularını kaçıracak Rafa Silva iddiası
Antrenmanda ortaya çıktı Fenerbahçelileri sevindiren gelişme Antrenmanda ortaya çıktı! Fenerbahçelileri sevindiren gelişme
Erdoğan’dan zira don ile ilgili açıklama: Zarar gören mahsuller kjarşılanacak Erdoğan'dan zira don ile ilgili açıklama: Zarar gören mahsuller kjarşılanacak
TBMM, Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor TBMM, Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor
Seçil Erzan davasında tutuksuz yargılanan Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş, ifade verdi Seçil Erzan davasında tutuksuz yargılanan Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş, ifade verdi
ABD, Suriye’deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak ABD, Suriye'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı
Minguzzi ailesini tehdit eden bir kişi daha tutuklandı Minguzzi ailesini tehdit eden bir kişi daha tutuklandı

15:41 Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de yetki alanlarımızı ihlal ediyor Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımızı ihlal ediyor
15:26 CHP’li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
15:21 Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı
14:50 İmamoğlu: Bahçeli’nin çağrısını önemli buluyorum İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum
12:02 Sırrı Süreyya Önder’i ameliyat eden doktorlar açıklamalarda bulunuyor Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlar açıklamalarda bulunuyor
22:28 Futbolcular bile şaştı kaldı Şampiyonlar Ligi’nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata Futbolcular bile şaştı kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata
22:09 CONCACAF, 2030 Dünya Kupası’nın 64 takımlı formatına karşı çıktı CONCACAF, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımlı formatına karşı çıktı
21:50 Trabzonspor, U19 takımından 13 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı Trabzonspor, U19 takımından 13 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
21:29 23 yaşındaki Erva’yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet 23 yaşındaki Erva'yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet
21:29 Hamas’tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek Hamas'tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2025 16:15:43. #7.12#
SON DAKİKA: "İklim kırbacı" geliyor! Bu yaz çok sıcak olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement