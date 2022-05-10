İklim krizi: 1,5°C eşiğinin önümüzdeki 5 yıl içinde geçilme olasılığı yüzde 50'ye yükseldi - Son Dakika
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BBC

İklim krizi: 1,5°C eşiğinin önümüzdeki 5 yıl içinde geçilme olasılığı yüzde 50'ye yükseldi

10.05.2022 13:23
İklim krizi: 1,5°C eşiğinin önümüzdeki 5 yıl içinde geçilme olasılığı yüzde 50'ye yükseldi

İngiltere Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre küresel ısınmanın önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5°C eşiğini geçmesi olasılığı yüzde 50'ye yükseldi.

İngiltere Meteoroloji Dairesi tarafından Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) adına yapılan yeni bir göre küresel ısınmanın önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5°C eşiğini geçmesi olasılığı yüzde 50'ye yükseldi.

WMO raporu daha önce bu olasılığı 2020'de yüzde 20 ve 2021'de yüzde 40 olarak hesaplamıştı.

Kısa vadede bu ısınma geçici olsa da araştırmacılar genel olarak ısınma seviyelerinden endişeli. Araştırmacılar 2022-2026 yılları arasında yeni bir "en sıcak yıl rekoru" kırılacağından neredeyse eminler. Tahminlere göre bu dönemde sıcaklıklar, sanayi öncesine göre 1,1°C ila 1,7°C daha yüksek olacak.

Araştırmacılara göre 2022-2026 yılları arasında küresel ısınmanın 1,5 °C 'yi aşması olasılığı yüzde 48.

Bu, bugüne kadar görülen en yüksek olasılık.

Son 30 senede atmosferde görülmemiş hızda biriken sera gazları küresel sıcaklıkların görülmemiş bir hızda artmasına neden oldu.

2015 yılında ortalama sıcaklıklar ilk kez sanayi öncesi döneme göre 1°C arttı. Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamayı hedefleyen Paris Anlaşması da 2015 yılında imzalandı.

Geçen 7 sene içinde küresel sıcaklık artışları 1°C seviyelerindeydi. 2016 ve 2020 kayıtlara geçen en sıcak yıllar arasındaydı.

Bilim insanları 1°C'lik ısınmanın, geçen yıl Kuzey Amerika'da görülen benzeri görülmemiş orman yangınları veya Hindistan ve Pakistan'da etkisi hissedilen şiddetli ısı dalgaları gibi sonuçlarının şimdiden görüldüğünü söylüyor.

Meteoroloji Dairesi'nden Raporun Baş Yazarı Dr. Leon Hermanson: "Bence insanlar halihazırda iklim değişikliği konusunda oldukça kaygılılar. (Veriler) Gezegeni ısıtmaya devam ettiğimizi ve Paris Anlaşması'nda belirlenen bu ilk eşiğe yaklaştığımızı gösteriyor. Bu endişe verici. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor" diyor.

Araştırmacılar, sıcaklıkların geçici olarak 1,5°C'nin üzerine çıkmasının, sürekli bir artışla aynı anlama gelmediğini söylüyor. 1,5°C eşiği önümüzdeki 5 yıl içinde aşılırsa tekrar düşme ihtimali var. Ancak artık rehavete yer yok.

Dünya Meteoroloji Organizasyonu'nda Prof. Petteri Taalas: "Sera gazı salımları artmaya devam ettiği sürece sıcaklıklar yükselmeye devam edecek" diyor ve ekliyor:

"Bununla birlikte okyanuslarımız daha sıcak ve asidik hale gelecek; deniz buzları ve buzullar erimeye devam edecek; deniz seviyesi yükselmeye devam edecek ve aşırı hava olayları artacak."

Araştırmaya göre Kuzey Kutup bölgesi, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın geri kalanına kıyasla daha büyük bir ısınma etkisi hissedecek. Araştırmacılar, bu bölgelerde sıcaklıkların uzun vadeli ortalamadan üç kat daha fazla artacağını söylüyorlar.

Bunun, Büyük Okyanus'ta görülen ve küresel sıcaklıkları yukarı çeken okyanus-atmosfer olayı El Nino sezonunda gerçekleşeceği ön görülüyor.

İngiltere Meteoroloji Dairesi'nden Dr. Hermanson, "1,5 dereceyi geçici olarak aştığımız yıl muhtemelen bir El Nino yılı olacak." diyor.

Dr. Hermanson kayda geçen en sıcak yıllardan biri olan 2016'nın da bir El Nino yılı olduğunu hatırlatıyor.

İklim krizi: 1,5°C eşiğinin önümüzdeki 5 yıl içinde geçilme olasılığı yüzde 50'ye yükseldi
İklim krizi: 1,5°C eşiğinin önümüzdeki 5 yıl içinde geçilme olasılığı yüzde 50'ye yükseldi
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Son Dakika Dünya İklim krizi: 1,5°C eşiğinin önümüzdeki 5 yıl içinde geçilme olasılığı yüzde 50'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İklim krizi: 1,5°C eşiğinin önümüzdeki 5 yıl içinde geçilme olasılığı yüzde 50'ye yükseldi - Son Dakika
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