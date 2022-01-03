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İklim krizi: Avrupa Komisyonu, yeni nükleer enerji ve doğalgaz santrallerinin 'yeşil yatırım' olarak sınıflandırılmasını önerdi - Son Dakika
BBC

İklim krizi: Avrupa Komisyonu, yeni nükleer enerji ve doğalgaz santrallerinin 'yeşil yatırım' olarak sınıflandırılmasını önerdi

03.01.2022 13:41
İklim krizi: Avrupa Komisyonu, yeni nükleer enerji ve doğalgaz santrallerinin 'yeşil yatırım' olarak sınıflandırılmasını önerdi

Avrupa Komisyonu, üye ülkelerde nükleer ve doğalgaz alanlarındaki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin uzman danışma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, üye ülkelerde nükleer ve doğalgaz alanlarındaki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin uzman danışma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Komisyon, yeni nükleer enerji ve doğal gaz santrallerinin "yeşil yatırım" olarak sınıflandırılmasını önerdi.

Uzman danışma sürecinin tamamlanmasının ardından Komisyon bu ay ilgili mevzuatı onay için Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) gönderecek.

Komisyon, AB'nin yürütme organı.

AB'nin "yeşil" sınıflandırmasına dahil olan enerji yatırımları finansmana daha kolay erişim sağlıyor.

Komisyon'un taslağında, çevreye zarar vermeyen ve atıklarını güvenli biçimde tasfiye edebilecek nükleer santral yatırımları, "yeşil ve sürdürülebilir" ekonomik aktivite olarak sınıflandırılıyor.

Söz konusu nükleer santrallerin "yeşil yatırım" sayılması için 2045'ten önce ruhsat almaları gerekiyor.

"Yeşil yatırım" olacak doğal gaz yatırımlarının ise kömürün yerine geçecekse kilovatsaat başına 270 gramdan daha az karbon emisyonu salması ve inşaat izninin 2030 yılı bitiminden önce alınması şart koşuluyor.

Komisyon, önerisinin, AB'nin temiz enerjiye geçiş planı için kilit önemde olduğunu savunuyor, "Fosil gaz ve nükleer enerji sektörlerinin AB ekonomisinin karbonsuzlaşmasına katkıda bulunabileceğini kabul etmek gerekiyor" diyor.

Almanya'dan tepki

Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke ise "yanlış" bulduğu önerinin hayata geçmesi halinde, nükleer enerjinin çevre felaketlerine ve büyük miktarda nükleer atığa yol açabileceğini söyledi. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de önerinin sürdürülebilirlik tanımını sulandırdığını belirtti.

Almanya'nın yanı sıra, Avusturya ve Lüksemburg da nükleer enerjinin "yeşil" sınıflandırmaya dahil edilmemesinden yana.

AB üyesi ülkelerin çoğu öneriyi desteklerse, plan 2023'te yürürlüğe girecek.

Fransa ne istiyor?

Fransa dahil bazı AB üyeleri, nükleer enerjinin iklim değişimi ile mücadelede etkili, güvenli ve rekabetçi bir kaynak olduğunu belirterek, "yeşil yatırım" sınıflandırma çerçevesine dahil edilmesini istiyordu.

Bazı AB ülkeleri de, doğalgazın da geçici süreyle AB yatırım sınıflandırma kurallarında sürdürülebilir olarak kabulünü istiyordu.

Fransa, elektriğinin yüzde 70'ini nükleer santrallerde üretiyor ancak bu oranının 15 yıl içinde yarıya indirilmesi hedefleniyor.

Fransa 2035 yılına kadar 12 nükleer reaktörü kapatarak nükleer enerjiye bağımlılığını azaltma taahhüdünde bulunmuştu.

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