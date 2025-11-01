İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

Maldivler, 1 Ocak 2007'den sonra doğan herkesin tütün ürünlerini satın almasını, kullanmasını veya kendisine satılmasını yasakladı. Ülke bu kararla dünyada "nesiller arası sigara yasağı" uygulayan tek ülke haline geldi.
1.11.2025
