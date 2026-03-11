İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

İlk kez ortaya çıktı! ABD\'nin uykularını kaçıracak görüntü
11.03.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın küresel gerilimi artırdığı bir dönemde Çin'in geliştirdiği yeni nesil havadan erken ihbar uçağı Kongjing-3000'in kuyruk numarası 7821 olan ilk uçan prototipi ortaya çıktı. Uçağın Çin'in hava savunma ve erken uyarı kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

ABD- İsrail ile İran arasında süren savaş Orta Doğu'da gerilimi artırırken, küresel güçlerin askeri kapasitesine ilişkin gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Bu süreçte Çin'in geliştirdiği yeni nesil havadan erken ihbar ve kontrol uçağı Kongjing-3000'in ilk uçan prototipi ortaya çıktı.

ÇİN'DEN DEV ADIM

Kuyruk numarası 7821 olan uçak, Çin'in hava savunma ve komuta kabiliyetini güçlendirmeyi hedefleyen projelerin son halkası olarak değerlendiriliyor.

İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak

ERKEN UYARI VE KONTROL GÖREVLERİNİ ÜSTLENECEK

Çin ordusuna bağlı savunma projeleri kapsamında geliştirilen Kongjing-3000, havadan erken uyarı ve kontrol (AEW&C) görevleri için tasarlandı. Bu tür uçaklar, gelişmiş radar sistemleri sayesinde yüzlerce kilometre uzaklıktaki hava hedeflerini tespit edebiliyor ve savaş uçaklarına komuta edebiliyor.

GÖRÜNTÜLER SES GETİRDİ

Ortaya çıkan görüntülerde uçağın üzerinde büyük bir radar sistemi bulunduğu görülürken, Kongjing-3000'in Çin'in mevcut erken uyarı uçaklarına göre daha gelişmiş sensör ve komuta kontrol sistemleriyle donatılacağı belirtiliyor.

Askeri analistler, bu platformun Çin'in özellikle Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresindeki hava sahasında erken uyarı ve hava hakimiyeti kapasitesini artırmayı amaçladığını değerlendiriyor.

Kongjing-3000 projesi, Çin'in son yıllarda hız verdiği askeri modernizasyon programının önemli bir parçası olarak görülüyor. Pekin yönetimi, hava kuvvetlerinin erken uyarı ve ağ merkezli savaş kabiliyetlerini güçlendirmek için yeni nesil radar ve komuta sistemlerine yatırım yapıyor.

Teknoloji, İsrail, Bilim, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü - Son Dakika

Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:28:31. #7.13#
SON DAKİKA: İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.