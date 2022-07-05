İlnur Çevik: Rus gemisindeki tahıl çalıntıysa, el koyar ve Ukrayna adına satışa sunarız - Son Dakika
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İlnur Çevik: Rus gemisindeki tahıl çalıntıysa, el koyar ve Ukrayna adına satışa sunarız

05.07.2022 16:45
İlnur Çevik: Rus gemisindeki tahıl çalıntıysa, el koyar ve Ukrayna adına satışa sunarız

Türkiye hafta sonunda Karasu Limanı açıklarında el koyduğu Rus gemisindeki 7 bin ton tahılı Ukrayna için satabileceğini açıkladı.

Türkiye hafta sonunda Karasu Limanı açıklarında el koyduğu Rus gemisindeki 7 bin ton tahılı Ukrayna için satabileceğini açıkladı.

Gemi, Rusların işgali altındaki Ukrayna'nın Berdyansk kentinden hareket etmişti.

Rusya'yı işgal ettiği bölgelerdeki tahılları çalmakla suçlayan Ukrayna, Türkiye'nin söz konusu gemiye el koymasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanlığı danışmanı İlnur Çevik, BBC'ye yaptığı açıklamada, tahılların çalındığının ispat edilmesi durumunda Ankara'nın da buna göre hareket edeceğini belirtti.

Çevik, "Bu durumda tahıla el konur ve Ukrayna adına dünya pazarlarında satışa sunulur," diye konuştu.

Kremlin'in "oyunun kurallarını çok iyi bildiğini" ifade eden İlnur Çevik, "Eğer kendilerine ait olmayan bir şeyi dışarı kaçırmaya çalışıyorlarsa, gayet iyi biliyorlar ki buna el konulacaktır," dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kremlin Türk boğazlarını kendilerine kapattığımızın farkında. Rus donanması ne içeri girebilir ne dışarı çıkabilir. Dolayısıyla Batı ittifakı adına biz üzerimize düşeni yaptık.

"Ancak öte yandan, biz Ruslarla iletişim kanallarımızı da açık tutmak istiyoruz. Biz Ruslarla komşuyuz. Süregiden bir ilişkimiz var. Bütün köprüleri yakmak istemiyoruz. O nedenle de dengeli bir tutum izliyoruz."

Zhibek Zholy isimli Rus bandıralı gemi, Ukrayna'nın Berdyansk kentinden yola çıkmıştı, ancak taşıdığı tahılın nereden geldiği halen bilinmiyor.

Geminin kentten ayrılışı, Rusya'nın işgal altındaki Zaporizhzhia bölgesine atadığı vali Yevhen Balytskyi tarafından Telegram üzerinden duyurulmuştu.

Balytskyi 7 bin ton tahılın "dost ülkelere" doğru yola çıktığını açıklamış, limanın etrafındaki deniz mayınlarının temizlendiğini ilan etmiş ve "geminin güvenliğinin Rusya'nın Karadeniz Donanması tarafından sağlanacağını" belirtmişti.

Rusya işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunan tahılı "çaldığı" iddialarını reddediyor. Ancak son dönemde dost ülkelere ihracat ihtimalinden söz etmeye başlamış durumda.

Kremlin Zhibek Zholy isimli gemiyle de kontrollerindeki bir bölgeden normal bir ihracat yapıldığını savunuyor.

Kiev ise adli inceleme ile bu tahılların çalınmış olduğunun kanıtlanabileceğini öne sürüyor.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İlnur Çevik: Rus gemisindeki tahıl çalıntıysa, el koyar ve Ukrayna adına satışa sunarız - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlnur Çevik: Rus gemisindeki tahıl çalıntıysa, el koyar ve Ukrayna adına satışa sunarız - Son Dakika
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