İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Susan Rae Helton, evlat edindiği 8 çocuktan ikisine yıllarca sistematik işkence ve ağır ihmal uyguladığı gerekçesiyle 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Helton'ın her bir suç maddesi için 20'şer yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis yatmasına hükmetti; şartlı tahliye talebinde bulunabilmesi için en az 40 yıl cezaevinde kalması gerekecek.

İKİ KARDEŞİN KAFESLERDE TUTULDUĞU BELİRLENDİ

The Sun'ın haberine göre olay, 2018 yılında Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS) ile polisin düzenlediği ortak operasyonla ortaya çıktı. Baskında, 13 ve 14 yaşındaki iki kardeşin bebek güvenlik kapılarından yapılmış kafeslerde tutulduğunu tespit etti. Yetkililer, çocukların "hayvan gibi" yaşamaya zorlandığını belirledi.

ŞEKER ARADIKLARI İÇİN CEZALANDIRMIŞ!

Helton, polise verdiği ifadede çocukları "şeker aradıkları ve yemek çaldıkları" gerekçesiyle cezalandırdığını söyledi. Çocukları haftalarca kafeslerde tuttuğunu, aç bıraktığını ve kemerle dövdüğünü kabul eden Helton, tüm bunları "kendi rahatını sağlamak" için yaptığını itiraf etti. Bu ifade, istismarın bilinçli ve sistematik şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu.

YALNIZCA 6 KİLO ALABİLMİŞLER

Soruşturma ilerledikçe çocukların maruz kaldığı ihmâlin boyutu da netleşti. Yetkililer, beş yıl boyunca Helton'ın yanında kalan iki kardeşin ağır yetersiz beslenme nedeniyle sadece 6 kilo alabildiğini ve boylarının neredeyse hiç uzamadığını belirledi. Mağdur kız çocuğu, gün boyu kafes içinde ayakta durmaya, ders çalışmaya ve orada uyumaya zorlandığını, bugün bile rüyalarında Helton tarafından kovalandığını anlattı.

80 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Şu anda genç birer yetişkin olan iki kardeş, mahkemede yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlatarak davada belirleyici rol oynadı. Hakim, sanığın sistematik istismar ve ağır ihmal suçlarını sabit görerek toplam 80 yıl hapis cezası verdi.