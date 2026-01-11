İngiliz Bakan\'dan çarpıcı sözler: \'\'Putin kaçırılıp yargılanmalı\'\'

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarının ardından yaptığı açıklamayla uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Healey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlarından sorumlu tutmak için "kaçırmayı tercih edeceğini" söyledi.
Rusya'nın yoğun füze ve insansız hava aracı saldırılarından yalnızca saatler sonra Kiev'e giden Healey, bombardımanda yıkılan bir konut binasında incelemelerde bulundu. Kyiv Independent gazetesine konuşan İngiliz Bakan, "Eğer bir dünya liderini kaçırma seçeneğim olsaydı, Putin'i gözaltına alır ve savaş suçları nedeniyle yargı önüne çıkarırdım" ifadelerini kullandı.
Healey, Rus ordusunun sivilleri, şehir merkezlerini ve kritik altyapıyı hedef aldığını vurgulayarak, savaşın kabul edilemez boyutlara ulaştığını söyledi.
"Bu savaş durmalı. Putin durdurulmalı" diyen İngiliz Bakan, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini yineledi.
Kiev temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Healey, İngiltere'nin olası bir barış gücü misyonu çerçevesinde askerlerini hazırlamak üzere 200 milyon sterlinlik bir bütçe ayıracağını duyurdu.
Healey, Putin'e yöneltilen savaş suçu iddiaları arasında Bucha'daki sivil katliamları ve Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya götürülmesini özellikle hatırlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), bu dosyalar kapsamında 2023 yılında Putin hakkında tutuklama kararı çıkardığını da vurguladı.
