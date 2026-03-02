İngiltere, ABD'nin İran Hedeflerine Üslerini Kullanma İzni Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, ABD'nin İran Hedeflerine Üslerini Kullanma İzni Verdi

İngiltere, ABD\'nin İran Hedeflerine Üslerini Kullanma İzni Verdi
02.03.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma talebini kabul etti.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer sanal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Starmer, İran'ın saldırıda bulunduğu ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyerek, bu kişileri desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bölge genelinde konuşlanmış İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin İran'ın eylemleri nedeniyle risk altında olduğunu vurgulayan Starmer, İran'ın tutumunun giderek daha pervasız hale geldiğini aktardı.

Starmer, İngiltere'nin Körfez'deki ortaklarının, İngiliz vatandaşlarının savunması için daha fazla çaba göstermelerini istediğini ve kendisinin görevinin de bu vatandaşların hayatını korumak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İngiliz jetleri, İran'ın saldırılarını başarıyla engelleyen koordineli savunma operasyonlarının parçası olarak havada görev yapmaktadır. Ancak, bu tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, yani depolama tesislerinde veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmektir. ABD, bu özel ve sınırlı savunma amaçlı kullanım için İngiliz üslerini kullanma izni talep etmiştir. İran'ın bölgeye füze saldırısı düzenleyerek masum sivilleri öldürmesini, İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmasını ve olayla ilgisi olmayan ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık."

İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarını ancak bölgedeki savunma eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Starmer, "Ayrıca, Körfez'deki ortaklarımızın kendilerine saldıran İran insansız hava araçlarını düşürmelerine yardımcı olmak için Ukrayna'dan uzmanları kendi uzmanlarımızla bir araya getireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, ABD'nin İran Hedeflerine Üslerini Kullanma İzni Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Hasan Şaş, Galatasaray’ın 3 yıldızını hedef aldı Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı

10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:45:32. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere, ABD'nin İran Hedeflerine Üslerini Kullanma İzni Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.