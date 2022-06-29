İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi - Son Dakika
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BBC

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi

29.06.2022 06:55
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya lideri Vladimir Putin'in "kadın olması durumunda" Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini savundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya lideri Vladimir Putin'in "kadın olması durumunda" Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini savundu.

Alman ZDF kanalına konuşan Johnson, işgali "delice, maço bir hareket" olarak tanımladı.

Daha fazla kadının güç sahibi konumlara gelmesi gerektiğini söyleyen Johnson, işgalin "saldırgan erkekliğin mükemmel bir örneği" olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı, "Eğer Putin kadın olsaydı ki elbette değil, ama öyle olsaydı, gerçekten bu delice, maço savaşa kalkışmazdı" dedi.

Johnson, "Eğer saldırgan erkeklik için mükemmel bir örnek isterseniz, Ukrayna'da onun yaptığına bakın" şeklinde konuştu.

Başbakan Johnson, G7 liderlerinin savaşı sona erdirmek ısrarla çalıştığını ama henüz bir anlaşma seçeceği olmadığını söyledi.

Ukrayna'ya silah yardımı için de konuşan Johnson, Volodimir Zelenskiy'i müzakerelerde en iyi konuma getirmek için Ukrayna'nın askeri stratejisinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Schloss Elmau'daki G7 zirvesinin sonuç bildirgesinde Rusya'ya karşı ek önlemler açıklandı, küresel çapta açlıkla mücadele için 4,5 milyar dolarlık bir fon oluşturuldu.

G7 hangi kararları aldı?

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada liderleri, Almanya'daki zirve sonrası yayımladıkları sonuç bildirgesinde; "Rusya'nın Ukrayna'ya yasadışı ve meşru gösterilemez saldırısını kınadığımızı yeniden vurguluyoruz" dedi.

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisine sahip ülkelerin liderleri, sivil nükleer teknoloji ve ilgili ürünlerde Rusya'ya bağımlılığı daha da azaltma ve ülkelere tedarik kaynaklarını çeşitlendirmede yardımcı olma kararı aldı.

Sonuç bildirgesinde, "Ortaklarımızla üzerinde uzlaşılan fiyatın altında alınmadığı sürece, Rusya'nın petrolünün deniz yoluyla taşınmasına yardımcı olacak tüm hizmetlere yönelik olası bir kapsamlı yasak seçeneğini değerlendireceğiz. G7 ülkeleri, bu adıma, katılmayı isteyen tüm ülkeleri davet eder" denildi.

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Kaynak: BBC

Vladimir Putin, Boris Johnson, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi - Son Dakika
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