İngiltere Başbakanı Starmer İstifa Etti: İşçi Partisi Yeni Liderini Yaz Sonuna Kadar Seçecek

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, yaklaşık iki yıl önce büyük bir seçim zaferiyle geldiği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, parti içinden gelen değişim taleplerini kabul ettiğini belirterek, yeni lider belirlenene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, başbakanlık ve parti liderliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İngiltere'nin başbakanlık konutu ve ofisi olan 10 Downing Street önünde yaptığı açıklamada Starmer, partisinin kendisine verdiği mesajı duyduğunu ve bu kararı "olgunlukla kabul ettiğini" söyledi.

Starmer, "Ülkeyi her zaman her şeyin önünde tuttum. Partimin verdiği cevabı duydum ve bunu saygıyla kabul ediyorum" diyerek, İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.

İstifa kararından önce İngiltere Kralı Charles ile görüştüğünü belirten Starmer, İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden liderlik yarışının takvimini belirlemesini istediğini söyledi.

İşçi Partisi'nde lider adaylık başvuruları, 9 Temmuz'da başlayacak ve süreç parlamentonun yaz tatiline girmesinden önce tamamlanacak. Böylece parlamentonun eylül ayında yeniden çalışmalarına başlamasından önce partinin yeni lideri belirlenmiş olacak. Starmer ise bu süre boyunca başbakanlık görevini sürdürecek.

"PARTİYİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Konuşmasında liderliği dönemindeki icraatlarına da değinen Starmer, göreve geldiğinde İşçi Partisi'nin "siyasi, mali ve ahlaki açıdan iflas etmiş" durumda olduğunu savundu. Starmer, parti içinde antisemitizmi ortadan kaldırdığını, ekonomi, savunma ve ulusal güvenlik alanlarında kamuoyunun güvenini yeniden tesis ettiklerini söyledi.

Keir Starmer, Temmuz 2024'te Downing Street'e girmenin hayatının en gurur verici anı olduğunu belirterek, siyasete milyonlarca insanın hayatını iyileştirme amacıyla girdiğini ifade etti. İstifa açıklamasında ailesine de teşekkür eden Starmer, çocuklarına daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.

GÖZLER OLASI HALEFLERDE

İngiltere merkezli BBC'nin haberine göre, Manchester Büyükşehir Belediye Başkanı Andy Burnham, Starmer'ın yerine geçebilecek isimler arasında öne çıkıyor. Burnham'ın geçen hafta yapılan ara seçimi kazanmasının ardından Westminster'da milletvekili olarak yemin etmesi bekleniyor.