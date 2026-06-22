İngiltere Başbakanı Starmer İstifa Etti: İşçi Partisi Yeni Liderini Yaz Sonuna Kadar Seçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere Başbakanı Starmer İstifa Etti: İşçi Partisi Yeni Liderini Yaz Sonuna Kadar Seçecek

22.06.2026 12:23  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, parti içinden gelen değişim taleplerini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yeni lider belirlenene kadar başbakanlık görevini sürdürecek.

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, yaklaşık iki yıl önce büyük bir seçim zaferiyle geldiği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, parti içinden gelen değişim taleplerini kabul ettiğini belirterek, yeni lider belirlenene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, başbakanlık ve parti liderliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İngiltere'nin başbakanlık konutu ve ofisi olan 10 Downing Street önünde yaptığı açıklamada Starmer, partisinin kendisine verdiği mesajı duyduğunu ve bu kararı "olgunlukla kabul ettiğini" söyledi.

Starmer, "Ülkeyi her zaman her şeyin önünde tuttum. Partimin verdiği cevabı duydum ve bunu saygıyla kabul ediyorum" diyerek, İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.

İstifa kararından önce İngiltere Kralı Charles ile görüştüğünü belirten Starmer, İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden liderlik yarışının takvimini belirlemesini istediğini söyledi.

İşçi Partisi'nde lider adaylık başvuruları, 9 Temmuz'da başlayacak ve süreç parlamentonun yaz tatiline girmesinden önce tamamlanacak. Böylece parlamentonun eylül ayında yeniden çalışmalarına başlamasından önce partinin yeni lideri belirlenmiş olacak. Starmer ise bu süre boyunca başbakanlık görevini sürdürecek.

"PARTİYİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Konuşmasında liderliği dönemindeki icraatlarına da değinen Starmer, göreve geldiğinde İşçi Partisi'nin "siyasi, mali ve ahlaki açıdan iflas etmiş" durumda olduğunu savundu. Starmer, parti içinde antisemitizmi ortadan kaldırdığını, ekonomi, savunma ve ulusal güvenlik alanlarında kamuoyunun güvenini yeniden tesis ettiklerini söyledi.

Keir Starmer, Temmuz 2024'te Downing Street'e girmenin hayatının en gurur verici anı olduğunu belirterek, siyasete milyonlarca insanın hayatını iyileştirme amacıyla girdiğini ifade etti. İstifa açıklamasında ailesine de teşekkür eden Starmer, çocuklarına daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.

GÖZLER OLASI HALEFLERDE

İngiltere merkezli BBC'nin haberine göre, Manchester Büyükşehir Belediye Başkanı Andy Burnham, Starmer'ın yerine geçebilecek isimler arasında öne çıkıyor. Burnham'ın geçen hafta yapılan ara seçimi kazanmasının ardından Westminster'da milletvekili olarak yemin etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İşçi Partisi, Başbakanlık, İngiltere, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Starmer İstifa Etti: İşçi Partisi Yeni Liderini Yaz Sonuna Kadar Seçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos’a geri döndü Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Bizim Çocuklar’a bir şok daha Bizim Çocuklar'a bir şok daha
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

13:23
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı! Sörloth transferinde istediği rakam şok etti
13:22
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti
12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 13:37:07. #.0.4#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Starmer İstifa Etti: İşçi Partisi Yeni Liderini Yaz Sonuna Kadar Seçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.