İngiltere'de Liz Truss'un istifasından sonra tanıdık bir isim başbakanlığa gelebilir! Boris Johnson adaylık için çalışmalara başladı

5 Eylül'de göreve gelen İngiltere Başbakanı Truss, 44 günlük görev sürecinden sonra dün istifa etmişti. Başbakan'ın,"Kararımı Kral Charles'a bildirdim. Halefim seçilene kadar görevde kalacağım" açıklamasının ardından yeni başbakanında kim olacağı merak ediliyor. Adaylar arasında ise tanıdık bir isim dikkati çekiyor.

JOHNSON YENİDEN GÖREVE GELEBİLİR

Boris Johnson'un Temmuz ayında, ''Açıkça görülüyor ki Muhafazakar Parti'nin iradesi partinin yeni bir lideri ve dolayısıyla da yeni bir başbakan olması yönündedir" sözleriyle istifasını açıklamasının ardından görevi bırakmıştı. Şimdi ise Johnson, İngiliz basınının iddialarına göre Truss'un istifasından sonra Muhafazakar Parti'nin adaylık çalışmalarına başladı.

İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ

Johnson'ın aday olması ve başbakanlığa tekrar gelmesinin ardından orta vadede partinin istikrar için en iyi temsil edecek kişi olarak gösteriliyor. Öte yandan Johnson cephesinden ise, bu konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

TRUSS NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Truss, ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar ve siyasi krizlerle ismi anılıyordu. Bunun yanında ekonomide kendipolitikasından geri dönüş yapması piyasaları sallamıştı. Liz Truss'un kabinesinden İçişleri Bakanı olan Braverman ve Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in istifaları da hükümete olan güveni azaltmıştı.