İngiltere'de Liz Truss'un istifasından sonra tanıdık bir isim başbakanlığa gelebilir! Boris Johnson adaylık için çalışmalara başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de Liz Truss'un istifasından sonra tanıdık bir isim başbakanlığa gelebilir! Boris Johnson adaylık için çalışmalara başladı

21.10.2022 09:57
İngiltere'de Liz Truss'un istifasından sonra tanıdık bir isim başbakanlığa gelebilir! Boris Johnson adaylık için çalışmalara başladı

İngiltere Başbakanı Liz Truss dün istifa etmesinin ardından ülkenin yeni başbakanının kim olacağı da oldukça merak ediliyor. Başbakanlığa en güçlü adaylar listesinde ise arasında eski Başbakan Boris Johnson yer alıyor. İngiliz basınına göre Johnson, parti içerisinde lobi çalışmalarına çoktan başladı.

5 Eylül'de göreve gelen İngiltere Başbakanı Truss, 44 günlük görev sürecinden sonra dün istifa etmişti. Başbakan'ın,"Kararımı Kral Charles'a bildirdim. Halefim seçilene kadar görevde kalacağım" açıklamasının ardından yeni başbakanında kim olacağı merak ediliyor. Adaylar arasında ise tanıdık bir isim dikkati çekiyor.

İngiltere'de Liz Truss'un istifasından sonra tanıdık bir isim başbakanlığa gelebilir! Boris Johnson adaylık için çalışmalara başladı

JOHNSON YENİDEN GÖREVE GELEBİLİR

Boris Johnson'un Temmuz ayında, ''Açıkça görülüyor ki Muhafazakar Parti'nin iradesi partinin yeni bir lideri ve dolayısıyla da yeni bir başbakan olması yönündedir" sözleriyle istifasını açıklamasının ardından görevi bırakmıştı. Şimdi ise Johnson, İngiliz basınının iddialarına göre Truss'un istifasından sonra Muhafazakar Parti'nin adaylık çalışmalarına başladı.

İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ

Johnson'ın aday olması ve başbakanlığa tekrar gelmesinin ardından orta vadede partinin istikrar için en iyi temsil edecek kişi olarak gösteriliyor. Öte yandan Johnson cephesinden ise, bu konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

TRUSS NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Truss, ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar ve siyasi krizlerle ismi anılıyordu. Bunun yanında ekonomide kendipolitikasından geri dönüş yapması piyasaları sallamıştı. Liz Truss'un kabinesinden İçişleri Bakanı olan Braverman ve Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in istifaları da hükümete olan güveni azaltmıştı.

YORUMLAR
500
Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti

Boris Johnson, Liz Truss, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Liz Truss'un istifasından sonra tanıdık bir isim başbakanlığa gelebilir! Boris Johnson adaylık için çalışmalara başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi
09:33 İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum: Bundan seken mermi, sıkanın kafasına gelir
09:31 Çıplak mülteci krizi büyüyor! ABD'den Birleşmiş Milletler'e soruşturma çağrısı
09:25 Art arda yapılan zamlardan sonra motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor
09:03 Ülke genelinde sıcaklıklar 5 derece azalacak! Meteoroloji'den iki şehre turuncu, 18'ine ise sarı kodlu uyarı geldi
08:54 Türkiye'nin yeni balistik füzesi "Tayfun" Yunan spikerde şaşkınlık yarattı: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?
08:32 40 yıllık kocasını terk eden kadından izleyenleri şaşkına çevirecek itiraf: Sevgilimle 10 yıldır beraberiz
08:13 Ankara'da siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'dan sonra MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti yolunda
08:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basın kanunu tepkisi: Hiç merak etmeyin tak diye kaldıracağız, böyle bir rezalet olur mu?
08:12 Cepheye inen Putin, Sovyetler Birliği yapımı keskin nişancı tüfeği ile atış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 10:09:25. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Liz Truss'un istifasından sonra tanıdık bir isim başbakanlığa gelebilir! Boris Johnson adaylık için çalışmalara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement