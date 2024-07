İngiltere Başbakanı Rishi Sunak\'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı

Dünya

22 Mayıs'ta erken seçim kararı alarak çalışmalara başlayan İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak'ın, vatandaşlar sandık başına giderken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı gündem oldu. Fotoğrafta Sunak, dövme sanatçısı ve İngiltere'nin en çok dövmeye sahip ismi Becky Holt ile birlikte görülüyordu.

PROGRAMA ÇIKMAK İÇİN SIRASINI BEKLEDİ

This Morning programında Becky Holt bikinisiyle dövmelerini sergileyip soruları cevaplarken, Başbakan Sunak arka planda sırasını beklerken görüntülendi. Bu fotoğraf sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Eleştirmen Ryan Coogan, "Her gün Başbakan'dan yeni bir gaf veya garip bir an geliyor, her biri bir öncekinden daha utanç verici ve şaşırtıcı. This Morning'de boy göstermesi gibi olayları başka nasıl açıklıyorsunuz? Başbakan - Britanya'nın en güçlü adamı - sunucular Ben Shephard ve Cat Deeley bikinili Holt'a dövme seçimi hakkında sorular sorarken, genital dövmenin tuzakları hakkında açık bir tartışma da dahil olmak üzere garip bir şekilde arka planda oturuyordu." dedi.

UMUTSUZCA OY TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR

Sosyal medyada, Başbakan'ın umutsuzca oy toplamaya çalıştığına dair sert yorumlar yapıldı. Coogan, Sunak'ın bu programla seçmene veda ettiğini de söyledi. Ancak Holt, Instagram'da Sunak ile paylaştığı bir fotoğrafa "Bugün Başbakan ile tanıştığıma inanamıyorum" diye yazdı ve Sunak'ın çok nazik ve kibar olduğunu ekledi: "Bana en acı veren dövmenin hangisi olduğunu sordu. Tatlıydı ve el sıkıştık."