İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı - Son Dakika
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Dünya

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak\'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak'ın, dövme sanatçısı Becky Holt ile çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Sunak, This Morning programında Holt'un dövmelerini sergilediği sırada arka planda görüntülendi. Bu durum sosyal medyada ve basında geniş yankı buldu. Eleştirmen Ryan Coogan, Sunak'ın bu durumunun garip ve utanç verici olduğunu ifade etti.

04.07.2024 11:40
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22 Mayıs'ta erken seçim kararı alarak çalışmalara başlayan İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak'ın, vatandaşlar sandık başına giderken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı gündem oldu. Fotoğrafta Sunak, dövme sanatçısı ve İngiltere'nin en çok dövmeye sahip ismi Becky Holt ile birlikte görülüyordu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı

PROGRAMA ÇIKMAK İÇİN SIRASINI BEKLEDİ

This Morning programında Becky Holt bikinisiyle dövmelerini sergileyip soruları cevaplarken, Başbakan Sunak arka planda sırasını beklerken görüntülendi. Bu fotoğraf sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Eleştirmen Ryan Coogan, "Her gün Başbakan'dan yeni bir gaf veya garip bir an geliyor, her biri bir öncekinden daha utanç verici ve şaşırtıcı. This Morning'de boy göstermesi gibi olayları başka nasıl açıklıyorsunuz? Başbakan - Britanya'nın en güçlü adamı - sunucular Ben Shephard ve Cat Deeley bikinili Holt'a dövme seçimi hakkında sorular sorarken, genital dövmenin tuzakları hakkında açık bir tartışma da dahil olmak üzere garip bir şekilde arka planda oturuyordu." dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı

UMUTSUZCA OY TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR

Sosyal medyada, Başbakan'ın umutsuzca oy toplamaya çalıştığına dair sert yorumlar yapıldı. Coogan, Sunak'ın bu programla seçmene veda ettiğini de söyledi. Ancak Holt, Instagram'da Sunak ile paylaştığı bir fotoğrafa "Bugün Başbakan ile tanıştığıma inanamıyorum" diye yazdı ve Sunak'ın çok nazik ve kibar olduğunu ekledi: "Bana en acı veren dövmenin hangisi olduğunu sordu. Tatlıydı ve el sıkıştık."

Birleşik Krallık, Rishi Sunak, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: işte adalet budur helal olsun ingilterete herkez eşit şekilde muamele görüyor bide türkiyeye gelin amcan dayın bir yerde müdürse tamam sülalen zengin oldu 25 27 Yanıtla
    Metin Poyraz: ABD de ve Avrupa'da adalet pohpohlandığı kadar iyi değil. Coğrafya, yapı ve şartlar farklı bir de 11 4 ferhat eser: metin amerikada yaşamış birine amerikayı anlatma geç onu avrupayi bilmem ama duyduğum kadarıyla yazıyorum adalet var bak şu habere neyin ne olduğunu anla bunuda anlamıyorsan geçmiş olsun 6 8
  • Abuzer Kadayıf: Başkan değil kraliyet ailesinin maşası 16 5 Yanıtla
    oguz ates: başbakanı kardeşim 4 2
  • Abuzer Kadayıf: Zırto ülkenin zırto başkanı 7 5 Yanıtla
    ferhat eser: seviye iyice düştü bana müsade arkadaşlar 1 6 Abuzer Kadayıf: Lafı üstüne Alman harika bişey 3 1
  • Özkan Eken: Ben şahsım olarak bunu yemedim yiyenlerede afiyet olsun (ingiliz de oyun bitmez) 6 4 Yanıtla
  • Muhammed Boğatekin: Ferhat eseri beklemesinden iyidir bence 5 1 Yanıtla
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