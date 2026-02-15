İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı - Son Dakika
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
15.02.2026 09:09
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa'nın halkını, değerlerini ve yaşam tarzını korumak için savaşmaya hazır olması gerektiğini söyledi. Starmer ayrıca, İngiltere'nin uçak gemilerini Arktik ve "Yüksek Kuzey" bölgesine konuşlandıracağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada savunma alanında Avrupa kıtasının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyledi.

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar'ın haberine göre; "Sert gücümüzü inşa etmeliyiz çünkü çağın geçer akçesi budur" ifadesini kullanan Starmer, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında ekonomik bağlar da dahil olmak üzere daha derin iş birliği çağrısında bulundu.

BİRLEŞİK KRALLIK UÇAK GEMİLERİNİ ARKTİK BÖLGESİNE KONUŞLANDIRACAK

Starmer, Birleşik Krallık'ın Rus tehdidine karşı güvenliği artırma çabalarının bir parçası olarak uçak gemisi görev grubunu Arktik ve "Yüksek Kuzey" bölgesine konuşlandıracağını; ABD, Kanada ve diğer NATO müttefiklerinin de bu bölgedeki Rus tehditleriyle mücadele girişimine katılacağını ifade etti.

Ukrayna için gelecekte yapılacak bir barış anlaşmasının ardından Rusya'nın silahlandırmayı hızlandıracağını belirten Starmer, Avrupa'nın "saldırganlığı caydırmaya", gerekirse halkını, değerlerini ve yaşam tarzını korumak için savaşmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

