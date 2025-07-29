Fransa'nın geçtiğimiz günlerde Filistin Devleti'ni eylül ayında tanıyacağını açıklamasının ardından aynı adımı İngiltere de attı. İngiltere Başbakanı Kein Starmer, "İsrail ateşkesi kabul etmeli. İsrail somut adımlar atmazsa İngiltere eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacak." dedi.
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Son Dakika › Dünya › İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız - Son Dakika
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