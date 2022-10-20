İngiltere Başbakanı Lız Truss İstifa Etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Başbakanlık Konutu'nun önünde yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, 10 Numara olarak bilinen Başbakanlık Konutu'nun önünde yaptığı basın açıklamasında istifa ettiğini duyurdu. Truss, 5 Eylül'de Muhafazakar Parti'nin başkanı olarak seçilmiş ve 6 Eylül'de eski Başbakan Boris Johnson'ın yerine atanmıştı. Truss'ın konuşması şöyle:

"Büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldim. Aileler ve işletmeler faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeliydi.

Muhafazakar Parti lideri olarak istifa ettiğimi bildirmek üzere Majesteleri Kral ile konuştum. Bu sabah 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady ile bir araya geldim. Önümüzdeki hafta içinde tamamlanacak bir liderlik seçimi konusunda anlaştık. Bu, mali planlarımızı hayata geçirme ve ülkemizin ekonomik istikrarı ve ulusal güvenliğini koruma yolunda kalmamızı sağlayacaktır. Bir halef seçilene kadar Başbakan olarak kalacağım."

TRUSS, "BEN SAVAŞÇIYIM, PES EDEN DEĞİL" DEMİŞTİ

Başbakan Truss, çarşamba günü Avam Kamarası'nda yapılan "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken "Ben savaşçıyım, pes eden değil" demişti.