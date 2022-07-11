İngiltere bu skandalı konuşuyor! Denizaltında görevli asteğmen ile görevli kadın cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'de Kraliyet Donanması'nda asteğmen olarak görev alan Gary Patterson (43) ile nükleer denizaltıda görevli bir kadının ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ VE SELFIE'LERLE PATLAK VERDİ

Çiftin yasak ilişkisi, nükleer denizaltıda kaydettikleri cinsel ilişki görüntüleri ve çıplak selfie'leri ile patlak verdi. 27 yıldır asker olan Patterson açığa alındı. Çiftin, ayrıca nükleer üs HMNB Clyde'da da birlikte olduğu belirlendi.

DONANMADAN İHRAÇ EDİLEBİLİR

160'tan fazla kadın ve erkek askerin sorumluluğunu taşıyan Patterson, donanmadan ihraç edilme cezası ile karşı karşıya. Donanma gemilerinde üst düzeylerin astlarla birlikte olması ve askeri araçlarda cinsel ilişkiye girmek yasak.

FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK

Ayrıca önemli istihbarat ve güvenlik sırlarını taşıyan nükleer denizaltılarda fotoğraf çekmek de yasak. Çiftin yasak birlikteliğinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Patterson önce inkar etti. Ancak sonra çektikleri görüntüler telefonlarında ve dizüstü bilgisayarlarında bulundu.

İLK SKANDAL DEĞİL

Bu yaşanan ülke donanmasındaki ilk skandal değil. 2017'de de nükleer denizaltı HMS Vigilant'ta kaptanın asteğmen ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Geçen yıl da bir teğmen ile denizcinin nükleer denizaltıda cinsel ilişki görüntüleri çektiği belirlenmişti.