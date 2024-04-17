İngiltere, 2009'dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklayan yasayı onayladı - Son Dakika
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Dünya

İngiltere, 2009'dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklayan yasayı onayladı

İngiltere, 2009\'dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklayan yasayı onayladı

İngiltere parlamentosu, yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayan bir tasarıyı onayladı. 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklanacak. Bu yıl 15 yaşına giren çocuklar hayatları boyunca sigara alamayacaklar.

17.04.2024 09:16  Güncelleme: 09:21
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Sigara kullanımı dünya genelinde her geçen gün artarken buna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklarda da yükseliş gözleniyor. İngiltere hükümeti tarihi bir karara imza atarak "sigarasız nesil" yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışını yasakladı. Yasa, sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışını yasaklıyor. Sağlık Bakanı Victoria Atkins, yasa ile binlerce hayatın kurtarılacağı ve sağlık sistemine olan baskının azalacağını belirtti.

SİGARA KULLANIMINA BAĞLI HER 1 DAKİKADA 1 KİŞİ HASTANEYE YATIRILIYOR

Tütün kullanımı, İngiltere'de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme karşılık geliyor. Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor.

İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklandı

AMAÇ GELECEK NESİLLERİ KORUMAK

Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere'deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu. Atkins, "Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz" dedi.

İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklandı

ÇOCUKLARA SİGARA SATAN İŞLETMELERE 100 STERLİN CEZA

Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor. Bu cezalardan elde edilecek gelir, yasanın işlerliğini sıkılaştırmak için kullanılacak. Yasa elektronik sigaraları da daha az cazip hale getirmeyi de amaçlıyor. Buna göre, aromalar, paketlemeler ve satış üzerine de yeni kısıtlamalar getiriliyor. Yapılan araştırmalar yasak olmasına rağmen 18 yaşın altındaki beş çocuktan birinin elektronik sigara denediğini gösteriyor. Son üç yılda e-sigarayı denemiş çocukların sayısı da üçe katlanmış durumda.

İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklandı

YASA TASARISI 383 OY İLE GEÇTİ

Onaylanan yasaya göre bu yıl 15 yaşına giren çocuklar ömür boyu sigara alamayacak. Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı. Yasa iktidardaki Muhafazakar Parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Birleşik Krallık, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, 2009'dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklayan yasayı onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram : Simdi cehapeliler alkislar… ayni kanunun tr de gelse yürüyüs yaparlar diktatör diye :) 21 28 Yanıtla
  • salihb: Sigara her ülkenin başına bela bir illettir. komple satışının yasaklanıp ülkeye girişi kapatılmalıdır. Bende sigara içiyorum lakin bu illetin doğru bir şey olduğunu savunamam. 24 2 Yanıtla
  • Yasin Eroglu: Madem zararlı sigarayı yasaklanız nasıl olur? Olmaz demi para geliyor çünkü. 13 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Ben en ucuz sigara en büyük banknot fiyatında olsun, SGK sigara sebepli hastalıklara bakmasın derken küfürler yiyordum burada. Alın işte İngiltere icraata geçmiş. Gerçekten hükûmet halkını düşündüğü için vergi yükseltiyorsa aynı kanunu Türkiye de geçirmeli. O zaman hükümetimizden özür de dilerdim. İngiltere'de her 1 dk da sigara kaynaklı 1 hasta hastaneye gidiyormuş, Türkiye'de bu oran geçen sene 6 idi. 8 4 Yanıtla
  • Ömer Özen: 15 yasindan kucuklere yasaklamış zaten bizdede yasak habermi bu simdi 0 9 Yanıtla İSMAİL BOZKURT: Haberi dikkatli oku şuan 15 yaşında olanlar bundan sonra ömür boyu sigara alamayacak 4 0
  • murat yücel: NO COMMAND 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İngiltere, 2009'dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklayan yasayı onayladı - Son Dakika
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