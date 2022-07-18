İngiltere'de başbakan adayı Mordaunt'ın Türkiye ile ilgili sözleri tartışma yarattı - Son Dakika
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İngiltere'de başbakan adayı Mordaunt'ın Türkiye ile ilgili sözleri tartışma yarattı

18.07.2022 05:02
İngiltere'de başbakan adayı Mordaunt'ın Türkiye ile ilgili sözleri tartışma yarattı

İngiltere'de ülkeye başbakanlık edecek Muhafazar Parti liderinin seçiminde Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'ın daha önce Türkiye ile ilgili dile getirdiği iddialar tekrar tartışma yarattı.

İngiltere'de ülkeye başbakanlık edecek Muhafazar Parti liderinin seçiminde Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'ın daha önce Türkiye ile ilgili dile getirdiği iddialar tekrar tartışma yarattı.

Mordaunt, 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için yürütülen Brexit kampanyasının önde gelen isimlerindendi.

Bu dönemde Mordaunt, Türkiye'nin AB'ye üye olma olasılığının yüksek olduğunu, İngiltere'nin bunu engellemek için hiçbir olanağının olmadığını, İngiltere'ye binlerce Türk'ün gelmesini engellemek için Brexit'e destek vermenin gerekli olduğunu dile getirmişti.

Mordaunt, 2016 yılında BBC'de sunucu Andrew Marr'ın programında Türkiye'nin AB'ye üye olmasının çok olası olduğunu dile getirmişti.

Ancak Mordaunt'nın bu sözleri o dönemde yanlış olduğu için eleştirildi.

İngiltere'nin o dönem bir AB üyesiyken Türkiye'nin üyeliğini veto etme hakkı vardı.

Bugün ise başbakanlık yarışı tam gaz devam ederken kimi analistler ve gazeteciler Mordaunt'ın bu sözlerinden ötürü lider olarak seçilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

Guardian gazetesine yazan ve 1991-1998 yılları arasında AB'nin Türkiye büyükelçisi olan Michael Lake, 'o dönem de şimdi de Türkiye'nin AB üyesi olma ihtimali olmadığını' dile getirerek Mordaunt'ın insanları yanıltan bu sözleri dolayısıyla bile başbakan olmaması gerektiğini dile getirdi.

Pazar günü BBC'deki programda sunucu Sophie Raworth, Bakan'ın o dönemki sözlerini hatırlattı, İngiltere'nin veto hakkı hakkında yanlış bilgi verdiğini dile getirerek Mordaunt'ı zorladı.

Pazartesi aday sayısı ikiye inecek

Mordaunt, liderlik yarışının iddialı isimlerinden.

Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından yapılan ikinci oylamada eski maliye bakanı Rishi Sunak 101 milletvekilinden destek alarak adaylık yarışında birinci sıraya oturdu.

Mordaunt ise 83 oyla ikinci oldu, Dışişleri Bakanı Liz Truss 64 oyda kaldı.

Pazartesi günü yapılacak oylamada aday sayısı ikiye inecek, ardından da partinin yeni lideri seçilecek.

Bu oylama öncesinde adaylar ITV kanalındaki tartışma programında bir araya geldi.

En ateşli tartışma Sunak ve Truss arasında enflasyon artarken ekonomik büyümenin nasıl sürdürüleceğine dair yaşandı.

Truss, Sunak'ı vergileri artırarak büyümenin önüne kesmekle suçladı.

Mordaunt ise savunduğu vergi indirimlerinin enflasyona yol açmayacağını öne sürdü.

Adayların hepsi erken seçim ihtimalini reddetti, Boris Johnson'a yeni kabinede bir görev verilmeyeceğini dile getirdi.

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Kaynak: BBC

Avrupa Birliği, England, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de başbakan adayı Mordaunt'ın Türkiye ile ilgili sözleri tartışma yarattı - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: İngiltere'de başbakan adayı Mordaunt'ın Türkiye ile ilgili sözleri tartışma yarattı - Son Dakika
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