İngiltere'de ikinci tur oylamasında Sunak yine ilk sırada - Son Dakika
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İngiltere'de ikinci tur oylamasında Sunak yine ilk sırada

14.07.2022 11:53
İngiltere'de ikinci tur oylamasında Sunak yine ilk sırada

İngiltere'de Başbakanlık yarışında düzenlenen ikinci tur oylamasında Rishi Sunak 101 oyla ilk sırada yer alırken, Penny Mordaunt 83 oyla ikinci oldu.

İngiltere'de Başbakanlık yarışında düzenlenen ikinci tur oylamasında Rishi Sunak 101 oyla ilk sırada yer alırken, Penny Mordaunt 83 oyla ikinci oldu.

İngiltere'de Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği seçiminde ikinci tur oylaması tamamlandı. Rishi Sunak, 13 oy daha alarak 101 oyla birinci oldu. İkinci sırada ise 83 oyla Penny Mordaunt geldi. Üçüncü sırada, 64 oyla Dışişleri Bakanı Liz Truss yer aldı. Bugün yapılan oylama sonuçlarına göre elenen aday Suella Braverman oldu. İlk turda 32 oy alan Braverman, ikinci turda 5 oy daha az alarak 27 oyla elendi.

İKİ ADAY KALANA KADAR OYLAMA DEVAM EDECEK

Başbakanlık yarışında Braverman'ın elenmesiyle geriye beş aday kaldı. 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oylamalarda üç aday daha elenecek. 21 Temmuz itibarıyla kalan iki aday oy almak için siyasi kampanyalarını yürütmeye devam edecek. İngiltere Başbakanı, 5 Eylül'de belli olacak.


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Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de ikinci tur oylamasında Sunak yine ilk sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de ikinci tur oylamasında Sunak yine ilk sırada - Son Dakika
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