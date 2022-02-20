Üye Girişi
İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor - Son Dakika
BBC

İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor

20.02.2022 13:09
İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor

İngiliz İş İdaresi Enstitüsü (CMI) adlı kuruluş tarafından müdürlerle yapılan ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası ev ve ofisten çalışmayı içeren düzeni benimsediklerini söyledi.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkede haftanın belli günlerinde evden çalışmanın norm haline gelmeye başladığına işaret ediyor.

İngiliz İş İdaresi Enstitüsü (CMI) adlı kuruluş tarafından, müdürlerle yapılan ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası, ev ve ofisten çalışmayı içeren hibrit düzeni benimsediklerini söyledi.

Ancak müdürlerin çoğu, üst düzey yöneticilerin çalışanları aktif bir şekilde ofise dönmeye özendirdiğini kaydediyor.

CMI ise şirketlere, hibrit çalışma sistemini benimseme çağrısında bulundu.

"Her zaman evden çalışılmalı demiyoruz"

Kuruluşun CEO'su Ann Francke, "Yöneticilerin çalışma dünyasındaki hibrit sisteme yönelmeyi görmemesi dar görüşlülük olur" dedi.

Francke bu sistemin verimliliği artırdığını ve birçok şirketin olumlu sonuçlar almasına katkıda bulunduğunu belirterek, "Herkesin her zaman evden çalışması gerektiğini söylemiyoruz. En iyi uygulama, ikisinin karışımı olmalı diyoruz. Ofise geldiğinizde evde yapması çok zor olan şeyleri yapabilirsiniz" diye konuştu.

CMI'nin anketi yüzde 41'i özel sektörden 1.237 yöneticiyle yapıldı.

Buna göre yöneticilerin yüzde 84'ü şirketlerinde hibrit çalışma sistemini uygulamakta olduklarını söyledi.

Bu yöneticilerin üçte ikisi bu sisteme pandemiden sonra geçtiklerini belirtti.

Kuruluşa göre, büyük şirketlerde hibrit sistemin uygulanması daha olası. Ancak fabrikalarda, ulaşım ve ticaret sektöründe bu seçenek daha sınırlı.

Çalışanlara esneklik sunuluyor

Ankete göre şirketler çalışanlarına hangi gün ofise gelmelerini istedikleri konusunda esneklik sunuyor.

İngiltere'de hükümet Aralık ayında, Omicron vakalarının artması üzerine evden çalışma tavsiyesinde bulunmuştu.

Ancak vaka sayılarındaki göreceli düşüşle bu tavsiye Ocak'ta kaldırıldı.

Sınırlamaların kaldırılmasıyla her gün işe gidip gelen çalışanların sayısı arttı.

Ancak tren seferlerinin sayısı salgın öncesi dönemdekinin yüzde 20 altında.

Ödeme sistemleri şirketi Sage'in üst düzey yöneticilerinden Aoife Fitzmaurice, hibrit sistemi devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.

Çalışanlardan evden çalışma konusunda büyük bir talep geldiğini belirten Fitzmaurice ancak insan bağlantısının kaybolmaması için evden ve ofisten çalışma arasında bir denge kurmak gerektiğini belirtti.

YORUMLAR
500
İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor İngiltere'de ev içi şiddete karşı ultraviyole ışıkla görünür olan sıvılar kullanılıyor İngiltere'de ev içi şiddete karşı ultraviyole ışıkla görünür olan sıvılar kullanılıyor Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor Down sendromlu Erdinç sesiyle dengbejlere taş çıkarıyor

Araştırma, England, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:30 Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
12:15 Survivor Sude'nin kardeşi fotoğraflarıyla instagramı kasıp kavuruyor!
12:09 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu
11:51 PSG'ye 13 ay sonra 3 gol şoku!
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 13:16:11. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de evden çalışma norm haline geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement