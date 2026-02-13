İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

İngiltere\'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli
13.02.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Filistin destekçisi Palestine Action (Filistin için eylem) grubunun terör örgütü ilan edilerek yasaklanmasını hukuka aykırı buldu.

Palestine Action'ın kurucu başkanı Huda Ammori, grubun terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanması kararına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

"BU KAZANILMIŞ ANITSAL BİR ZAFERDİR"

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar'ın haberine göre; Ammori, davanın görüldüğü mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Bu, hem Birleşik Krallık'taki temel özgürlüklerimiz hem de Filistin halkının özgürlük mücadelesi adına kazanılmış anıtsal bir zaferdir; zira yakın Birleşik Krallık tarihinin ifade özgürlüğüne yönelik en uç saldırılarından biri olarak hatırlanacak olan bir kararı yerle bir etmiştir" şeklinde konuştu.

İngiltere'de Filistin destekçisi 'Palestine Action' grubuna yönelik 'terör' yasağına yargı engeli

"BU DURUM TRUMPVARİ BİR YETKİ SUİSTİMALİDİR"

Palestine Action'ın şiddeti savunmadığı halde Birleşik Krallık hükümeti tarafından "terör örgütü" olarak yasaklanan ilk sivil itaatsizlik örgütü olduğunu belirten Ammori "Bu durum, Trumpvari bir yetki suistimalidir. Bu yasak hukuk dışıydı ve aralarında rahiplerin, eski sulh hakimlerinin ve emekli doktorların da bulunduğu yaklaşık 3 bin kişinin, sadece ellerinde 'Soykırıma karşıyım' ve 'Palestine Action'ı destekliyorum' yazılı pankartlarla sessizce oturdukları için terör yasaları kapsamında hukuksuzca gözaltına alınmasıyla sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Filistin destekçisi 'Palestine Action' grubuna yönelik 'terör' yasağına yargı engeli

NE OLMUŞTU?

Palestine Action'ın, terör örgütü suçlamasıyla yasaklanması, doğrudan eylem odaklı bir protesto grubuna yönelik uygulanan ilk yasak olma özelliğini taşıyordu. Bu karar geniş çaplı kınamalara yol açmış; yasağa meydan okuyan bir sivil itaatsizlik kampanyası başlatılmış ve bu süreçte 2 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz yılın 5 Temmuz tarihinden itibaren gruba üye olmak veya destek beyan etmek, 14 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek bir suç haline gelmişti.

İnsan Hakları, İngiltere, Filistin, Politika, Güncel, Yargı, Terör, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Filistin destekçisi 'Palestine Action' grubuna yönelik 'terör' yasağına yargı engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi

16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:26:46. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.