İngiltere\'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

Palestine Action'ın kurucu başkanı Huda Ammori, grubun terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanması kararına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

"BU KAZANILMIŞ ANITSAL BİR ZAFERDİR"

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar'ın haberine göre; Ammori, davanın görüldüğü mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Bu, hem Birleşik Krallık'taki temel özgürlüklerimiz hem de Filistin halkının özgürlük mücadelesi adına kazanılmış anıtsal bir zaferdir; zira yakın Birleşik Krallık tarihinin ifade özgürlüğüne yönelik en uç saldırılarından biri olarak hatırlanacak olan bir kararı yerle bir etmiştir" şeklinde konuştu.

"BU DURUM TRUMPVARİ BİR YETKİ SUİSTİMALİDİR"

Palestine Action'ın şiddeti savunmadığı halde Birleşik Krallık hükümeti tarafından "terör örgütü" olarak yasaklanan ilk sivil itaatsizlik örgütü olduğunu belirten Ammori "Bu durum, Trumpvari bir yetki suistimalidir. Bu yasak hukuk dışıydı ve aralarında rahiplerin, eski sulh hakimlerinin ve emekli doktorların da bulunduğu yaklaşık 3 bin kişinin, sadece ellerinde 'Soykırıma karşıyım' ve 'Palestine Action'ı destekliyorum' yazılı pankartlarla sessizce oturdukları için terör yasaları kapsamında hukuksuzca gözaltına alınmasıyla sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.