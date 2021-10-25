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İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde - Son Dakika

İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde

25.10.2021 15:20

İngiltere, eğlence merkezlerine giden kadınlara iğneyle uyuşturucu enjekte eden saldırganlar sebebiyle zor günler geçiriyor. Son günlerde şikayetlerin artması sonucu olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis sözcüsü şikayette bulunanların bazılarının kendilerini kötü hissetmeden önce fiziksel bir iğnelenme hissine kapıldıklarını belirtti. Sözcü, içkilerine uyuşturucu veya ilaç konularak bilinçlerini kaybedenlerden daha farklı bir durumla karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi.

İngiltere'nin farklı kentlerinde genç kızlar, eğlenmek için gittikleri mekanlarda kendilerine yapılan enjeksiyon sonucu bayıldıklarını ve gözlerini hastanede açtıklarını iddia ettiler. Şikayetlerin artması sonucunda ise soruşturma başlatıldı. Nottinghamshire şehrinde en az 10 kadın şikayette bulundu, suçlamalarla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

KONU PARLAMENTOYA DA TAŞINDI

Eğlence mekanlarına girişte daha iyi arama yapılmasını isteyenler sosyal medyada birleşti ve imza kampanyası başlattı. Kampanyaya katılanların sayısı 160 bini geçince parlamentoda da konuyla ilgili genel tartışma yapılması bekleniyor.

EĞLENCE MEKANLARI PROTESTO EDİLDİ

Euronews'in haberine göre, İngiltere'de 'iğneli sapık' paniği artarken, ülke genelinde 40'dan fazla şehirde eğlence mekanları protesto edildi.

İngiltere'de iğneli sapıklar emniyeti alarma geçirdi! Polis genç kızların kabusu olan kişilerin peşinde
19 yaşındaki Sarah Buckle.

"SABAH UYANDIĞIMDA HER YERİM AĞRIYORDU"

Nottingham Üniversitesi'nde eğitim gören 19 yaşındaki Sarah Buckle, BBC'ye yaptığı açıklamada açıklamada, yaşadığı kötü tecrübeden sonra dışarı çıkmaya korktuğunu belirtti. Buckle, olayı ise şu sözlerle anlattı:

"Ceketimi vestiyere bırakıp tuvalete gitmiştim. Daha sonra dans ettiğimi ve arkadaşlarımla barda olduğumu hatırlıyorum. Eve gittiğimde hafızam bomboştu. Sabah uyandığımda, ayağım çok ağrıyordu, bir morarma yoktu ama üzerinde iğne deliği izleri vardı.''

Genç kadın daha sonra hastaneye gidip, kendisine ne tür bir ilaç verildiğini anlamak için test olmak istediğini ancak kendisine bunun için çok geç olduğunu söylediklerini aktardı. HIV ve diğer bir bulaşıcı hastalığı kapıp kapmadığını anlamak test olduğunu kaydeden genç kadın, hala sonuçları beklediğini ifade etti.

İngiltere'de iğneli sapıklar emniyeti alarma geçirdi! Polis genç kızların kabusu olan kişilerin peşinde
İğneli saldırıların hedefindeki bir başka isimse 25 yaşındaki Kirsty Howells'dı.

FİZİKSEL İĞNELENME HİSSİ

Nottinghamshire Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kathryn Craner, soruşturma başlattıklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Şu anda, içkilerine bir şeyler ilave edildiğinden şüphelenen kişilerin ifadelerini ve yine bununla bağlantılı olarak, bazı mağdurların, sanki biri onlara fiziksel olarak iğne batırmış gibi bir kaşınma hissi yaşadıkları yolundaki şikayetleri inceliyoruz.''

"DİĞER ZEHİRLEME YOLLARINDAN ÇOK DAHA ZOR VE KARIŞIK"

Polis sözcüsü, şikayette bulunanların bazılarının, kendilerini kötü hissetmeden önce fiziksel bir iğnelenme hissine kapıldıklarını belirtti. Sözcü, içkilerine uyuşturucu veya ilaç konularak bilinçlerini kaybedenlerden daha farklı bir durumla karşı karşıya olduklarını sözlerine ekledi.

Global Uyuşturucu Araştırmalarını kuran Doktor Adam Winstock, başkalarına iğneyle uyuşturucu zerk etmenin diğer zehirleme yollarından daha zor ve karışık olduğu görüşünü dile getirdi. Winstock, alkole yabancı madde katarak insanları zehirlemenin veya uyuşturucu vermenin daha kolay olduğuna dikkat çekerek, bu konuda diğer seçeneklerin de göz önünde tutulmasını istedi.

İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde

Uyuşturucu, England, Polis, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde - Son Dakika
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